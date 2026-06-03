miércoles 03 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Sin víctimas fatales ni lesionados descarrilamiento de tren en Las Tunas

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Autor: Yenima Díaz

En el descarrilamiento del tren No. 12 Santiago de Cuba-La Habana, ocurrido a las 21:16 horas del día 2 de junio de 2026, no se reportaron heridos, ni daños a la integridad física de pasajeros y tripulantes y se trabaja en la evaluación de los perjuicios materiales.

El convoy, al servicio de la transportación de pasajeros nacionales, se accidentó en el kilómetro 669 de la Línea Central, en el lugar conocido como Apartadero de Cruces Sabanazo, cerca de la estación de Omaja, municipio de Majibacoa, provincia de Las Tunas. 

En el hecho se salieron de la vía férrea cinco de los 11 coches, según constataron las principales autoridades del Partido y el Gobierno del territorio, directivos de los ferrocarriles y los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria y demás órganos de control del Ministerio del Interior, que se presentaron en el lugar.

En coordinación con las autoridades locales se adoptaron las medidas correspondientes para garantizar el traslado hacia su destino final de las cerca de 900 personas que viajaban en el tren, así como el restablecimiento de las condiciones de esa vía de interés nacional en un corto período de tiempo.

Una comisión investigadora esclarece las causas y condiciones que dieron lugar al descarrilamiento, por cuyos inconvenientes los Ferrocarriles de Cuba y su empresa de trenes nacionales ofrecieron disculpas a los viajeros.

Destacadas
Meliá finaliza operaciones en 15 hoteles de Cuba
Nota informativa de la Fiscalía General de la República
El control de la hipertensión arterial necesita de todos
Inició en Santiago de Cuba Jornada de la Prensa
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios