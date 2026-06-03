Sin víctimas fatales ni lesionados descarrilamiento de tren en Las Tunas

Autor: Yenima Díaz

En el descarrilamiento del tren No. 12 Santiago de Cuba-La Habana, ocurrido a las 21:16 horas del día 2 de junio de 2026, no se reportaron heridos, ni daños a la integridad física de pasajeros y tripulantes y se trabaja en la evaluación de los perjuicios materiales.

El convoy, al servicio de la transportación de pasajeros nacionales, se accidentó en el kilómetro 669 de la Línea Central, en el lugar conocido como Apartadero de Cruces Sabanazo, cerca de la estación de Omaja, municipio de Majibacoa, provincia de Las Tunas.

En el hecho se salieron de la vía férrea cinco de los 11 coches, según constataron las principales autoridades del Partido y el Gobierno del territorio, directivos de los ferrocarriles y los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria y demás órganos de control del Ministerio del Interior, que se presentaron en el lugar.

En coordinación con las autoridades locales se adoptaron las medidas correspondientes para garantizar el traslado hacia su destino final de las cerca de 900 personas que viajaban en el tren, así como el restablecimiento de las condiciones de esa vía de interés nacional en un corto período de tiempo.

Una comisión investigadora esclarece las causas y condiciones que dieron lugar al descarrilamiento, por cuyos inconvenientes los Ferrocarriles de Cuba y su empresa de trenes nacionales ofrecieron disculpas a los viajeros.