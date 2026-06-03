miércoles 03 junio 2026
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Presentan Obras Escogidas de Raúl Castro en Holguín

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Una colección de nueve tomos que reúne el pensamiento político y militar del líder revolucionario Raúl Castro Ruz, fue presentada aquí en saludo al cumpleaños 95 del General de Ejército.

Los volúmenes de las Obras Escogidas se divulgaron por primera vez fuera de La Habana, en la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García de esta urbe oriental, ante un público compuesto por dirigentes, intelectuales y trabajadores.

Jorge Luis Aneiros Alonso, director de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, explicó que la compilación es fruto de una selección de diversos autores que atiende a momentos cruciales de la historia patria y recoge la trayectoria desde 1951 hasta 2024.

El directivo precisó que el texto inicial incluye sus primeros escritos conocidos, como el artículo Cubanos en Corea (1951), así como correspondencia hacia sus padres, memorias de la prisión, el exilio y diarios de la etapa insurreccional.

Aneiros Alonso detalló que las valoraciones historiográficas del dirigente, incorporadas en la entrega, lo hicieron acreedor del Premio Nacional de Historia en 2021, destacando los tomos sobre la Sierra Maestra y el Segundo Frente.

Por su parte, el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en la provincia, Eliel Gómez, resaltó la trascendencia de defender estos textos frente a la guerra cultural y política que atenta contra la soberanía nacional.

Al respecto, argumentó que la respuesta ante las amenazas actuales radica en reivindicar la memoria patria y la dignidad de sus héroes, elementos transversales en la trayectoria del líder histórico.

La presentación de la obra literaria e histórica contó con la asistencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en Holguín, Joel Queipo Ruíz, y del gobernador de la provincia, Manuel Francisco Hernández Aguilera.

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Comentarios
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