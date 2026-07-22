Resumen Mundial: El Gran Último Baile

Muchos han sido los Mundiales que la humanidad ha vivido a lo largo de la historia.

Desde aquella primera Copa del Mundo disputada en Uruguay en 1930, pasando por las tres conquistas del legendario Edson Arantes do Nascimento (Pelé), la inolvidable «Mano de Dios» de Diego Armando Maradona en México 1986, la Francia de Zinedine Zidane que conquistó el planeta en 1998, el último gran Joga Bonito de Brasil en 2002, la Alemania campeona en 2014, la Francia de 2018 y la inolvidable Argentina de Lionel Messi que levantó el trofeo en Catar 2022.

Cada edición ha escrito un capítulo irrepetible en la historia del deporte más universal.

El 11 de junio de 2026 comenzó un nuevo capítulo. Por primera vez, una Copa del Mundo fue organizada de manera conjunta por Canadá, Estados Unidos y México, reuniendo a 48 selecciones nacionales en el torneo más grande jamás celebrado.

El continente americano aportó doce representantes, Europa dieciséis, África diez, Asia nueve y Oceanía una, reflejando como nunca antes el carácter verdaderamente global del fútbol.

La ampliación del campeonato modificó por completo el formato tradicional. Doce grupos de cuatro selecciones dieron vida a una primera fase intensa, donde cada punto podía marcar la diferencia entre continuar soñando o regresar a casa.

El aumento de participantes abrió las puertas a nuevos protagonistas y confirmó que la distancia entre las grandes potencias y las selecciones emergentes es cada vez menor.

Desde el pitazo inicial, la fase de grupos estuvo marcada por emociones, estadios repletos y una atmósfera difícil de describir.

Millones de aficionados acompañaron a sus selecciones desde las tribunas y otros tantos siguieron cada partido desde todos los rincones del planeta, convirtiendo nuevamente al Mundial en el evento deportivo más seguido de la Tierra.

Pero si algo caracterizó esta Copa del Mundo fue el nacimiento de nuevos protagonistas.

Noruega regresó a un Mundial después de veintiocho años de ausencia y lo hizo desplegando uno de los estilos de juego más atractivos del torneo.

Liderados por Erling Haaland, los noruegos demostraron que el fútbol ofensivo, la intensidad y la disciplina pueden competir al máximo nivel.

También apareció Cabo Verde, debutante absoluto en una Copa del Mundo, sorprendiendo al planeta con actuaciones memorables.

Su histórica clasificación dejó de ser una simple anécdota cuando comenzó a competir de igual a igual frente a selecciones de enorme tradición.

La experiencia del guardameta Vozinha, con cuarenta años, simbolizó la madurez y el carácter de un equipo que conquistó el respeto del mundo entero.

Paraguay protagonizó otra de las grandes historias del campeonato al eliminar a Alemania en una dramática tanda de penales, confirmando que el fútbol sudamericano continúa siendo sinónimo de competitividad.

Más adelante volvió a demostrar su nivel enfrentando sin complejos a una poderosa Francia.Egipto también dejó una imagen imborrable.

Con Mohamed Salah como principal referente, la selección africana protagonizó uno de los partidos más emocionantes del torneo frente a la entonces campeona del mundo, Argentina, llevando al límite a uno de los grandes favoritos de la competición.

Sin embargo, toda Copa del Mundo también deja espacio para las decepciones.Alemania volvió a despedirse antes de lo esperado, mientras Bélgica no consiguió transformar su enorme talento colectivo en resultados decisivos.

Inglaterra volvió a quedarse muy cerca del objetivo y Brasil, impulsada por el esperado regreso de Neymar Jr. y el renacimiento del tradicional Joga Bonito, tampoco pudo convertir su brillante generación en un nuevo título mundial.

Mientras unos caían, otros crecían.

España fue consolidándose partido tras partido. La combinación entre juventud, talento y personalidad devolvió al conjunto ibérico la esencia futbolística que maravilló al planeta en Sudáfrica 2010.

Desde la fase de grupos dejó claro que era una de las selecciones más completas del campeonato, construyendo una candidatura sólida al título mundial.

Portugal también llegó con enormes aspiraciones, liderada por la experiencia de Cristiano Ronaldo y una generación repleta de talento.

Francia volvió a mostrar el poderío de Kylian Mbappé, Croacia mantuvo el espíritu competitivo que la ha caracterizado durante la última década, Japón confirmó que su crecimiento ya es una realidad, mientras Bélgica y Brasil aparecían nuevamente entre las principales candidatas a conquistar la gloria.

Uno de los elementos que más dividió a la opinión pública fueron las polémicas arbitrales.El uso del VAR volvió a ocupar titulares durante prácticamente todo el campeonato.

Decisiones discutidas, penales señalados tras largas revisiones y expulsiones cuestionadas alimentaron debates entre especialistas y aficionados. En ningún otro equipo fueron tan constantes las discusiones como alrededor de la selección argentina.

La entonces campeona del mundo llegó a Norteamérica con el peso de defender la corona conquistada cuatro años antes en Catar.

Cada una de sus presentaciones fue observada bajo una enorme presión mediática. Las decisiones arbitrales, las intervenciones del VAR, los penales señalados y algunos fallos polémicos alimentaron interminables debates dentro y fuera de los estadios.

Para unos existió favoritismo hacia la Albiceleste; para otros, simplemente fue una selección acostumbrada a competir bajo la máxima exigencia.

Lo cierto es que Argentina volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas del campeonato, tanto por su fútbol como por la intensidad de cada discusión que generó.

Pero esa es precisamente la esencia del Mundial.Durante un mes el planeta se detiene. Familias enteras se reúnen frente a un televisor. Amigos dejan a un lado sus diferencias para compartir noventa minutos de emociones.

Las calles se llenan de camisetas, banderas y celebraciones. El fútbol vuelve a demostrar que posee una capacidad única para unir culturas, idiomas y generaciones.

En Cuba, el Mundial también tuvo un significado muy especial. La pasión futbolera volvió a sentirse en barrios, centros de trabajo y hogares de todo el país.

Sin embargo, la realidad nacional obligó a miles de aficionados a vivir esta Copa del Mundo de una manera muy distinta.

Los prolongados apagones, las dificultades para acceder a internet y las limitaciones de conectividad hicieron que muchos siguieran los partidos por fragmentos, escucharan los resultados por la radio o esperaran durante horas para conocer el desenlace de un encuentro.

Otros se reunieron en casas de familiares, en centros con plantas eléctricas o en los pocos espacios donde era posible mantener una señal estable.

A pesar de todas las dificultades, el fútbol volvió a demostrar que siempre encuentra la manera de unir a las personas. Cada gol, cada celebración y cada debate lograron abrirse paso entre la oscuridad, confirmando que la pasión por este deporte puede más que cualquier obstáculo.

Y si hubo una característica que hizo diferente a esta Copa del Mundo fue su profundo significado histórico.No fue simplemente otro Mundial.Fue el Mundial del último baile.

La FIFA rindió homenaje a varias leyendas que disputaban su sexta Copa del Mundo mediante el distintivo brazalete Legacy, reconociendo trayectorias que marcaron una época. Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Manuel Neuer, Guillermo Ochoa y Lionel Messi representaron a una generación irrepetible que transformó para siempre la historia del fútbol.

Pero si existe un nombre imposible de separar del Mundial de 2026, ese es el de Lionel Andrés Messi Cuccittini.

A sus 39 años volvió a desafiar el paso del tiempo para conducir, una vez más, a la selección argentina hasta una final de la Copa del Mundo.

No fue únicamente el capitán de la Albiceleste; fue su líder futbolístico, emocional y competitivo. Partido tras partido asumió la responsabilidad de conducir a un grupo que encontró en su capitán el equilibrio necesario para superar cada obstáculo del torneo.

Con aquella clasificación igualó al histórico Cafú como uno de los pocos futbolistas en disputar tres finales mundialistas y volvió a hacerlo siendo titular, una demostración de longevidad y excelencia pocas veces vista en el deporte de alto rendimiento.

Campeón del Mundo en Catar 2022, bicampeón de América, campeón de la Finalissima, campeón mundial Sub-20, medallista de oro olímpico y dueño de una carrera que desafía cualquier comparación, Messi volvió a demostrar que los años pueden restar velocidad, pero jamás el talento, la inteligencia y la capacidad de liderar a todo un país.

Sin embargo, el destino ya tenía preparado el nacimiento de un nuevo campeón. España escribió la página más brillante de esta Copa del Mundo. Con una selección joven, valiente y fiel a una identidad futbolística ofensiva, recuperó la esencia que maravilló al planeta en Sudáfrica 2010.

Lamine Yamal confirmó que pertenece a una generación extraordinaria; Nico Williams deslumbró con velocidad y desequilibrio; Pedri volvió a demostrar que es uno de los mediocampistas más inteligentes del fútbol moderno; Rodri ejerció el liderazgo silencioso desde la mitad de la cancha; mientras Gavi, Pau Cubarsí y el resto de una extraordinaria camada consolidaron el relevo generacional que el fútbol español llevaba años construyendo.

España no solo conquistó su segunda Copa del Mundo: confirmó el nacimiento de una generación llamada a dominar el fútbol internacional durante la próxima década.Cuando el árbitro señaló el final del último partido y las luces del estadio comenzaron a apagarse, quedó una certeza compartida por millones de aficionados: el Mundial de 2026 fue mucho más que un torneo de fútbol.

Fue el cierre de una era y el nacimiento de otra. Fue la despedida de quienes dominaron el balón durante dos décadas y la bienvenida a una nueva generación de futbolistas destinada a escribir sus propias leyendas. Porque algunos Mundiales se ganan; otros trascienden el tiempo.

Y esta Copa del Mundo será recordada por haber unido el último capítulo de las grandes leyendas con el primer gran triunfo de sus herederos. Cuando el mundo vuelva la vista hacia el verano de 2026, no recordará solamente a la España campeona.

Recordará el último baile de Messi y Cristiano, el nacimiento de nuevos ídolos, las sorpresas que cambiaron la historia y a millones de personas que, incluso en medio de las dificultades, nunca dejaron de soñar frente a un balón.

Porque los Mundiales no solo coronan campeones; inmortalizan generaciones. Y el de 2026 quedará para siempre en la memoria del fútbol como el gran último baile.