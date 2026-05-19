Trabaja OCCS en la restauración y conservación del emblema CUBA

Si alguna vez has caminado por el malecón (paseo marítimo) de Santiago de Cuba, sabes que las imponentes letras C U B A no son solo un fondo perfecto para tus fotos: son un emblema de identidad y orgullo santiaguero.

La restauración de las letras monumentales ubicadas en el parque La Alameda fue ejecutada por el artesano y artista Adalberto Rojas Caballero, bajo la dirección de la Oficina del Conservador de la Ciudad y la Fundación Caguayo.

Los trabajos respondieron al avanzado estado de deterioro provocado por el agresivo ambiente marino, así como por actos vandálicos y pintadas con grafitis que afectaron su superficie.

La restauración implicó la sustitución de las chapas metálicas para reforzar su estructura en la base y garantizar su durabilidad, uso de electrodos, pintura anticorrosiva y de terminación.

El resultado no solo devuelve un atractivo turístico y recreativo a la ciudad, sino que representa una inversión tangible en el cuidado de nuestros espacios públicos.

Desde la Oficina del Conservador hacemos un llamado a la población a sumarse al cuidado y preservación de esta obra.

Comunicadora: Lic. Adriana Fonseca Pérez