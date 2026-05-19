martes 19 mayo 2026
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Trabaja OCCS en la restauración y conservación del emblema CUBA

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Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

Si alguna vez has caminado por el malecón (paseo marítimo) de Santiago de Cuba, sabes que las imponentes letras C U B A no son solo un fondo perfecto para tus fotos: son un emblema de identidad y orgullo santiaguero.

La restauración de las letras monumentales ubicadas en el parque La Alameda fue ejecutada por el artesano y artista Adalberto Rojas Caballero, bajo la dirección de la Oficina del Conservador de la Ciudad y la Fundación Caguayo.

Los trabajos respondieron al avanzado estado de deterioro provocado por el agresivo ambiente marino, así como por actos vandálicos y pintadas con grafitis que afectaron su superficie.

La restauración implicó la sustitución de las chapas metálicas para reforzar su estructura en la base y garantizar su durabilidad, uso de electrodos, pintura anticorrosiva y de terminación.

El resultado no solo devuelve un atractivo turístico y recreativo a la ciudad, sino que representa una inversión tangible en el cuidado de nuestros espacios públicos.

Desde la Oficina del Conservador hacemos un llamado a la población a sumarse al cuidado y preservación de esta obra.

Comunicadora: Lic. Adriana Fonseca Pérez

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Comentarios
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