jueves 11 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Denunció FMC en foro virtual impacto del bloqueo contra Cuba

Picture of ACN
ACN

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), como organización de la sociedad civil, participó este martes en un encuentro virtual internacional convocado por la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), donde se denunció el impacto del bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por Estados Unidos contra Cuba, informó la institución desde su perfil en la red social Facebook.

   Especialistas de diversas esferas expusieron que las restricciones afectan con mayor fuerza al sector de la salud y a programas gratuitos y universales que el país ha priorizado durante más de seis décadas.  

   Señalaron que las carencias del sistema de salud pública repercuten de manera desproporcionada en pacientes oncológicos, embarazadas, personas sometidas a hemodiálisis, niños y niñas, así como en programas de reproducción asistida y atención materno infantil.  

   La FMC subrayó que para las mujeres y las niñas cubanas el bloqueo constituye una forma de violencia directa, al limitar el acceso a servicios esenciales y afectar su bienestar.  

   Los participantes coincidieron en que no existe sector de la sociedad cubana que no sufra las consecuencias de las medidas coercitivas, las cuales obstaculizan el desarrollo y la vida cotidiana de la población.  

   La denuncia se realizó en el marco de la campaña internacional contra el bloqueo, con el objetivo de visibilizar sus efectos y sumar voces en defensa de la soberanía y el derecho de Cuba a decidir su modelo económico y social.  

Destacadas
Denunció FMC en foro virtual impacto del bloqueo contra Cuba
Cuba conmemora aniversario 68 del Segundo Frente Oriental
Continúan reorganización de trabajo en el Combinado deportivo «Pepito Tey»
Avanza Santiago en la construcción de viviendas para damnificados por Melissa
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios