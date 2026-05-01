sábado 02 mayo 2026
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Rusia lanzó con éxito el cohete Soyuz-5 de última generación

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Prensa Latina
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La agencia espacial rusa Roscosmos anunció hoy el exitoso lanzamiento de prueba del nuevo cohete lanzador de la clase media Soyuz-5, desde el cosmódromo de Baikanur en la estepa kazaja.

La primera y la segunda etapa del Soyuz-5 funcionaron según lo previsto, y la maqueta de la carga útil fue lanzada siguiendo la trayectoria suborbital calculada, con un posterior impacto en una zona previamente cerrada del Océano Pacífico, agregó la nota de Roscosmos.

Igualmente la agencia destacó que el Soyuz-5 está equipado con el motor de cohete de propulsión líquida más potente del mundo, y entre sus ventajas se incluyen una reducción del coste específico de lanzamiento de cargas útiles, la duplicación de la masa de la carga útil hasta las 17 toneladas y el uso de propelentes respetuosos con el medio ambiente.

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