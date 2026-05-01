Primero de Mayo con compromiso y llamado a la paz en Santiago de Cuba (+Fotos)

Con entusiasmo, congas y banderas, más de 400 mil santiagueros protagonizaron hoy el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores, en una jornada que combinó el ambiente festivo con la reafirmación del compromiso con la paz, la unidad, la soberanía y el proyecto social cubano.

Desde las primeras horas de la madrugada, la Avenida de los Desfiles se llenó de carteles, iniciativas creativas y expresiones de alegría, en una demostración del respaldo popular a la continuidad del proceso revolucionario y de condena a la guerra.

Esteban Lazo Hernández, integrante del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, calificó el desfile de extraordinario, a la altura de la historia de la Ciudad Héroe, y del legado de Fidel Castro.

Es un gran mensaje a nuestros enemigos, un mensaje de un pueblo que lucha por defender su Revolución y su paz, su unidad y desarrollo; somos un pueblo que no queremos guerras, afirmó.

Manifestó que fue una marcha de mucho colorido, pero con una extraordinaria conciencia en las actuales condiciones complejas; en Santiago de Cuba a la Revolución, como siempre, le espera la victoria.

Mairelis Reyes, miembro del secretariado provincial de la CTC y secretaria en funciones, destacó que las tradiciones de lucha han forjado a un pueblo capaz de resistir las presiones derivadas del bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.

Ante ese escenario, subrayó la necesidad de consolidar el Programa económico-social para 2026, fortalecer la empresa estatal socialista, impulsar la soberanía alimentaria, el ahorro y la transformación de la matriz energética, así como reforzar la unidad y la labor política e ideológica.

Asimismo, convocó a los trabajadores del mundo a unirse en defensa de la paz, la cooperación y la autodeterminación de los pueblos, frente a las desigualdades y conflictos que marcan el contexto internacional.

El bloque de la salud abrió la marcha como reconocimiento a su labor, Leonardo Núñez, vicerrector de la Universidad de Ciencias Médicas, resaltó a la Agencia Cubana de Noticias que los profesionales del sector desfilaron unidos y con la convicción de seguir defendiendo la vida y la paz, principios que rigen el sistema sanitario nacional.

También resaltó la participación del sector turístico, cuyos más de dos mil 300 trabajadores acudieron a la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo para expresar su voluntad de continuar aportando al desarrollo del país y alzar la voz en defensa de la soberanía nacional y en contra de la guerra, según refirió Zoraida Lozano, delegada del Ministerio de Turismo en el territorio.

También estuvieron presentes en la tribuna Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, y Manuel Falcón Hernández, gobernador, junto a otros dirigentes políticos, gubernamentales y de las organizaciones de masa.