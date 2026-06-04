Fujimori y Sánchez cierran hoy campañas por balotaje en Perú

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) cerrarán hoy con sendas concentraciones sus campañas por el balotaje del domingo 7 de junio, sin plenas certezas sobre el desenlace.

Será la última oportunidad de pedir el voto de los ciudadanos, al cabo de una campaña corta, intensificada solo tras el anuncio de los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 12 de abril, conocidos recién el 17 de mayo.

El candidato progresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JPP), cambió a última hora el escenario de su mitin final, porque la Municipalidad de Lima, cuyo alcalde es el derechista extremo Renzo Regiardo, rechazó su pedido de permiso para hacerlo en el céntrico Paseo de los Héroes Navales.

El municipio alegó que el Concejo Municipal mantiene la prohibición de marchas y concentraciones en el Centro Histórico de Lima, desde que en 2022 llegaron a la capital miles de pobladores del interior del país para protestar.

JPP tuvo que trasladar el acto a la Avenida de la Peruanidad, otro espacio de gran amplitud, a varias cuadras de distancia del escenario vetado por la municipalidad.

Anoche se filtró a la prensa el lugar en el que la neoliberal Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), encabezará el cierre de su campaña en el distrito de Ate, mucho más alejado del centro y en la explanada externa del estadio Monumental, el más grande del país.

Las normas electorales establecen que las marchas y concentraciones deben cesar totalmente desde el viernes, previo al balotaje, con la advertencia de sanciones que van desde las multas hasta el arresto de los infractores.

El sábado será el día del llamado silencio electoral, es decir la prohibición de propaganda a favor de candidatos, para crear un clima de tranquilidad que permita reflexionar sobre el voto.

El mismo día entra en vigor la “ley seca”, es decir, la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas, que regirá hasta la mañana del venidero lunes, aunque los aficionados a la bebida se abastecerán anticipadamente de los líquidos espirituosos para disfrutarlos a puerta cerrada.

Entretanto, circulan rumores y trascendidos sobre encuestas privadas, cuya publicidad está prohibida dentro del país, que indican un resultado ajustado en el balotaje, como los ocurridos en 2016 y 2021, en los que Fujimori fue derrotada, lo que ya le ocurrió también en 2011, por lo que el actual este domingo es su cuarto intento.