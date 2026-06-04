China reitera su defensa por Cuba en contra de la coerción de EEUU

China llamó hoy a Estados Unidos a poner fin de inmediato al bloqueo y todas las sanciones contra Cuba, al rechazar las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la nación caribeña.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Mao Ning afirmó que fabricar pretextos y difundir acusaciones infundadas no pueden justificar el bloqueo, ni las sanciones unilaterales impuestas por Washington contra Cuba.

La vocera respondió así a recientes comentarios realizados por Rubio durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.

Mao Ning señaló que Estados Unidos mantiene desde hace décadas sanciones unilaterales y un bloqueo contra Cuba que han afectado gravemente la economía y las condiciones de vida de la población.

La portavoz afirmó que esas medidas han provocado enormes dificultades al pueblo cubano y enfrentan una oposición generalizada de la comunidad internacional.

Asimismo, reiteró el respaldo de China a los esfuerzos de Cuba por defender su soberanía y seguridad nacionales.

La diplomática también expresó la oposición de Beijing a cualquier forma de injerencia externa en los asuntos internos de la nación caribeña.

Mao Ning exhortó a Estados Unidos a escuchar el reclamo de la comunidad internacional y eliminar de manera completa las medidas de bloqueo, sanción y la presión coercitiva sobre Cuba.

La víspera Ma Hui, vicejefe del Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista de China, subrayó que la nación caribeña se ha erigido ante los pueblos del mundo como un referente de la defensa de la soberanía nacional, la salvaguardia de la dignidad nacional y la oposición al hegemonismo.

Expresó que China se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de base en el derecho internacional o de autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, y apuntó que el gobierno estadounidense debe cesar de inmediato el bloqueo, las sanciones y cualquier forma de coerción y presión contra Cuba.

Afirmó que China apoyará firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía e integridad nacional y en el rechazo a toda injerencia externa.

Decenas de cubanos y chinos celebraron la víspera el cumpleaños 95 del líder histórico de la Revolución cubana, Raúl Castro, y subrayaron su apoyo a la soberanía y defensa de la isla frente a las amenazas de Estados Unidos.