Palestina reitera llamado al mundo ante profunda crisis de salud

El Ministerio de Salud palestino advirtió hoy sobre la profunda crisis de medicamentos, suministros y pruebas de laboratorio que sufre el sector como consecuencia de la agresión y el bloqueo israelí.

En un comunicado, la cartera destacó que las instalaciones carecen de un tercio de los medicamentos incluidos en la lista de esenciales y destacó que cientos de artículos tienen existencias inferiores al límite de demanda de emergencia.

De los 520 medicamentos esenciales, unos 180 se agotaron, y con respecto a los de cáncer 50 de 97, reveló la declaración, tras señalar que la situación es mucho peor en la Franja de Gaza.

También hay una grave escasez de suturas quirúrgicas, materiales para cateterismo cardíaco y consumibles médicos especializados, destacó el texto.

Ante esta situación, advirtió que más de cuatro mil personas con cáncer y miles de pacientes de diálisis renal están en peligro.

El Gobierno realiza esfuerzos incansables las 24 horas del día para evitar el colapso de los servicios de salud, a pesar de las excepcionales circunstancias financieras que atraviesa, subrayó.

El Ministerio llamó a la comunidad internacional, incluida a Naciones Unidas, a intervenir con urgencia y presionar para la liberación de los ingresos fiscales palestinos retenidos por Israel.

Esto es crucial para evitar el colapso de los servicios sanitarios esenciales y las graves consecuencias humanitarias que ello acarrearía para la vida de miles de pacientes, recalcó.

A finales del pasado mes, el ministro palestino de Salud, Majed Abu Ramadan, reclamó ayuda internacional para enfrentar la crisis en el sector por la falta de medicamentos.

Al intervenir en Ginebra en un simposio celebrado en el marco del 79 periodo de la Asamblea Mundial de la Salud, Abu Ramadan advirtió del colapso total del sistema de salud palestino como resultado de la agresión israelí.

La situación en los territorios ocupados no es solo una crisis o un desastre sanitario, sino un problema para toda la humanidad porque afecta la supervivencia del pueblo palestino, la protección de la dignidad humana y la defensa del derecho internacional, subrayó.