jueves 04 junio 2026
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Tercer Frente celebró la huella de Raúl Castro en su 95 cumpleaños

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Margarita Piedra Cesar
Jefa de redacción digital

Este 3 de junio, el poblado cabecera Cruce de los Baños, en el municipio Tercer Frente, fue escenario de un emotivo acto en saludo al 95 cumpleaños del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución Cubana.

La jornada reunió a las máximas autoridades políticas y gubernamentales locales, junto a las organizaciones políticas y de masas, quienes compartieron con una amplia representación de pobladores en nombre de todo el territorio.

El ambiente estuvo marcado por la solemnidad y el compromiso patriótico, reflejando la unidad de la comunidad en torno a una fecha de profundo significado histórico.

Durante la celebración, se resaltó la trayectoria de Raúl Castro como combatiente revolucionario y dirigente de primer orden, cuya impronta ha acompañado cada etapa de la construcción socialista en Cuba.

Los discursos evocaron momentos trascendentales de su vida, desde la lucha en la Sierra Maestra hasta su papel en la conducción del país en tiempos de desafíos, siempre con firmeza, claridad y sentido de responsabilidad. La presencia de jóvenes, trabajadores y campesinos reafirmó la continuidad de los ideales que él defendió con valentía y visión estratégica.

El acto concluyó con un homenaje al legado de Raúl Castro, símbolo de resistencia, lealtad y compromiso con la patria. Su liderazgo, inseparable de la historia de la Revolución, constituye una guía para las nuevas generaciones que hoy asumen el deber de preservar la soberanía y la justicia social conquistadas. En cada palabra y gesto de los presentes se reafirmó que la huella de Raúl Castro seguirá iluminando el camino de Cuba, como ejemplo de dignidad y de fidelidad a los principios que han marcado nuestra historia.
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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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