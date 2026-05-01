Exdiplomático chileno condena ataque israelí a Flotilla para Gaza

El exdiplomático Nelson Hadad condenó el ataque de Israel contra la Flotilla humanitaria para Gaza, donde una periodista chilena figura hoy entre los arrestados, y demandó del Gobierno una respuesta más enérgica frente a esta agresión.

En declaraciones a Prensa Latina, el abogado y experto en derecho internacional calificó como un acto inhumano y abominable la agresión a un convoy que llevaba ayuda para la franja, donde muchos niños palestinos están muriendo de inanición.

Hadad recordó, además, que el ataque viola el derecho internacional y la Convención del Mar, que en su artículo 87 garantiza la libre navegación en forma pacífica y tranquila por aguas internacionales.

Lanchas israelíes tomaron por asalto 22 de los 58 barcos de la expedición y arrestaron a cerca de 200 activistas de diferentes países, entre ellos a la comunicadora chilena Macarena Chahuán, de 33 años.

En la Flotilla humanitaria para la población en Gaza viajaban por primera vez seis chilenos.Con el fin de recabar antecedentes sobre el caso, el también profesor universitario acudió la víspera a la Cancillería, donde se reunió con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, y con el director de la división del Medio Oriente.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, Hadad informó que los chilenos van a ser trasladados a Grecia y de ahí serán deportados a su país.No sabemos si fueron objeto de algún tipo de agresión, de tortura o violencia física, dijo.

El exembajador en Jordania, Iraq y Egipto agradeció que en términos consulares el gobierno se haya preocupado por el rápido retorno de los connacionales, pero consideró como blanda la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los acontecimientos.

Hemos manifestado nuestro malestar con un comunicado que debió ser más enérgico para condenar estos delitos, expresó.Hadad es representante legal de la delegación chilena en la Flotilla Global Sumud.