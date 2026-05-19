Rusia comenzó ejercicios con fuerzas nucleares a gran escala

El Ministerio de Defensa de Rusia informó hoy que comenzaron en el país y en Belarús maniobras en las que participan más de 64 mil militares para preparar y emplear fuerzas nucleares.

Los ejercicios durarán hasta el 21 de mayo y tienen como objetivo practicar acciones ante una amenaza potencial, indicó el ente castrense este martes en el canal social Max.

La nota precisa que en los ejercicios participan las Fuerzas de Misiles Estratégicos, las Flotas del Norte y del Pacífico, el Comando de Aviación de Largo Alcance y fuerzas de los Distritos Militares de Leningrado y Central.

El objetivo declarado de las maniobras es poner a prueba la preparación de los órganos de mando y control y de las tropas para prevenir una posible agresión.

El personal militar practicará aspectos prácticos de la coordinación de sus operaciones mientras realiza las tareas asignadas.Igualmente está previsto llevar varias unidades al máximo nivel de preparación, así como lanzar misiles balísticos y de crucero desde centros de pruebas rusos.

En total, participan en los ejercicios más de siete mil 800 equipos, entre ellos más de 200 lanzadores, más de 140 aeronaves, 73 buques y 13 submarinos.

Además, las fuerzas armadas practicarán el uso conjunto de armas nucleares desplegadas en territorio belaruso.En la jornada precedente el Ministerio de Defensa de Belarús anunció el inicio del entrenamiento de unidades militares en el uso de armas nucleares en combate.

Y en enero, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso contempló la posibilidad de realizar maniobras conjuntas con Minsk para practicar el uso de arsenales no estratégicos.