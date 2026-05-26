Misión internacionalista para rescate en Laos

Vientián, 26 may.— El equipo internacional de buzos que ayudó al célebre rescate de un grupo de fútbol en Tailandia hace ocho años arribó hoy a Laos para intentar salvar a siete aldeanos atrapados en una cueva inundada.

Los habitantes ingresaron al lugar en la provincia de Xaysomboun hace cinco días en busca de oro, pero quedaron bloqueados tras lluvias torrenciales que provocaron inundaciones repentinas.

Uno de ellos logró escapar y alertó a las autoridades, pero hasta el momento se desconoce si queda alguien más con vida.

Videos difundidos muestran a los rescatistas avanzando por estrechos pasajes fangosos con cuerdas y linternas, mientras equipos locales trabajan para bombear agua.

Entre los expertos que respondieron al llamado de auxilio hay dos especialistas tailandeses en rescate y otro de Finlandia.

Según informó el grupo de rescate laosiano, el sistema de cuevas -ubicado en una zona remota- se extiende a gran profundidad bajo tierra, con múltiples niveles y algunos pasajes que alcanzan más de 100 metros desde la entrada.