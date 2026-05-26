martes 26 mayo 2026
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Misión internacionalista para rescate en Laos

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Vientián, 26 may.— El equipo internacional de buzos que ayudó al célebre rescate de un grupo de fútbol en Tailandia hace ocho años arribó hoy a Laos para intentar salvar a siete aldeanos atrapados en una cueva inundada.

Los habitantes ingresaron al lugar en la provincia de Xaysomboun hace cinco días en busca de oro, pero quedaron bloqueados tras lluvias torrenciales que provocaron inundaciones repentinas.

Uno de ellos logró escapar y alertó a las autoridades, pero hasta el momento se desconoce si queda alguien más con vida.

Videos difundidos muestran a los rescatistas avanzando por estrechos pasajes fangosos con cuerdas y linternas, mientras equipos locales trabajan para bombear agua.

Entre los expertos que respondieron al llamado de auxilio hay dos especialistas tailandeses en rescate y otro de Finlandia.

Según informó el grupo de rescate laosiano, el sistema de cuevas -ubicado en una zona remota- se extiende a gran profundidad bajo tierra, con múltiples niveles y algunos pasajes que alcanzan más de 100 metros desde la entrada.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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