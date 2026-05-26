Científica cubana integra Federación Mundial de Ingeniería

La doctora en ciencias Sara Fernández Cruz integra desde hoy la Comisión de Mujeres en la Ingeniería de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, en representación de Cuba.

La designación de la profesora del Departamento de Construcciones de la Universidad de Holguín reconoce su trayectoria de más de 40 años en la ingeniería hidrogeológica y la gestión del agua.

Fernández Cruz participará en los debates globales de la organización sobre equidad, sostenibilidad, desarrollo social y el liderazgo de las profesionales en el sector de las ingenierías.

La Comisión de Mujeres en la Ingeniería (WIE, por sus siglas en inglés) promueve la inserción y el protagonismo de las científicas en proyectos de innovación tecnológica, con especial énfasis en el impacto comunitario.

Con esta incorporación, Cuba fortalece su presencia en espacios de toma de decisiones de la WFEO (sigla en inglés de la Federación Mundial), impulsando las perspectivas del Sur Global en la gestión sostenible de recursos hídricos.