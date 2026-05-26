martes 26 mayo 2026
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Científica cubana integra Federación Mundial de Ingeniería

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La doctora en ciencias Sara Fernández Cruz integra desde hoy la Comisión de Mujeres en la Ingeniería de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, en representación de Cuba.

La designación de la profesora del Departamento de Construcciones de la Universidad de Holguín reconoce su trayectoria de más de 40 años en la ingeniería hidrogeológica y la gestión del agua.

Fernández Cruz participará en los debates globales de la organización sobre equidad, sostenibilidad, desarrollo social y el liderazgo de las profesionales en el sector de las ingenierías.

La Comisión de Mujeres en la Ingeniería (WIE, por sus siglas en inglés) promueve la inserción y el protagonismo de las científicas en proyectos de innovación tecnológica, con especial énfasis en el impacto comunitario.

Con esta incorporación, Cuba fortalece su presencia en espacios de toma de decisiones de la WFEO (sigla en inglés de la Federación Mundial), impulsando las perspectivas del Sur Global en la gestión sostenible de recursos hídricos.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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