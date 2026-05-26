Lula entregará viviendas y anunciará inversiones en viaje a Amazonas

Brasilia, 26 may.— El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciará hoy una visita de dos días al estado de Amazonas, donde comenzará su estancia con la entrega de 576 viviendas del programa habitacional Mi Casa, Mi Vida.

El mandatario brasileño estará acompañado por los ministros de la Casa Civil, Miriam Belchior; y de las Ciudades, Vladimir Lima, entre otras autoridades, durante la ceremonia de entrega del conjunto residencial Morar Melhor, en el barrio Tarumã-Açu de la ciudad de Manaos.

De acuerdo con el Palacio de Planalto, el complejo recibió inversiones por 92,16 millones de reales (unos 18 millones de dólares) del Fondo de Arrendamiento Residencial y beneficiará a más de dos mil personas.

El conjunto residencial está compuesto por tres módulos con 192 viviendas cada uno, para el total de 576 unidades habitacionales de 49,81 metros cuadrados.

Además, el área incluye tres bibliotecas, un centro comunitario, espacios comerciales y una cancha polideportiva, así como infraestructura completa de agua, alcantarillado, energía eléctrica, iluminación, pavimentación y drenaje.

En el entorno del residencial también existen servicios públicos como escuelas, guarderías y centros de salud.

La agenda de Lula en Amazonas continuará mañana con anuncios de inversiones que superan los siete mil millones de reales (1,3 mil millones de dólares), en áreas como energía, logística, infraestructura y desarrollo regional.

Entre los principales proyectos se destacan los aportes de Petrobras y Transpetro, que suman más de 2,8 mil millones de reales hasta 2030 (558 millones de dólares), incluyendo la construcción de barcazas para transporte de combustibles y la expansión de la producción en Urucu.

También se prevén inversiones en la modernización de la red eléctrica, expansión del programa Luz para Todos y obras vinculadas a la carretera BR-319, con órdenes de servicio para puentes, contratos de mejora vial y medidas socioambientales.

Asimismo, el gobierno brasileño anunciará recursos del programa Desafíos de la Amazonía, del Fondo Amazonía, por 150 millones de reales (30 millones de dólares), destinados a iniciativas de desarrollo sostenible y protección ambiental en la región.