martes 26 mayo 2026
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Raúl: 95 años de historia compartida, no de culto vacío

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El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

No es veneración, es respeto. Raúl Castro Ruz no ha pedido estatuas, sino que le acompañen en la lucha. Desde el Moncada hasta hoy, ha compartido balas, cansancio y esperanza con su pueblo.

Por eso, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanza su acusación canalla —sin legitimidad ni jurisdicción—, Santiago de Cuba y el Gobierno Revolucionario respondemos con una sola voz: eso no es justicia, es provocación.

Quieren retorcer la historia del derribo de 1996 contra los terroristas de Hermanos al Rescate, violadores reincidentes de nuestro espacio aéreo. Cuba denunció entonces a la FAA y a la OACI. Washington no actuó. Y Cuba se defendió, como le asiste la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el derecho internacional.

El cinismo insoportable es que la misma nación que ha ejecutado a casi 200 personas en aguas internacionales —crímenes que el Derecho Internacional llama ejecuciones extrajudiciales— pretenda ahora señalar a un líder que solo ejerció su soberanía.

La inacción de EE. UU. ante nuestras alertas no fue olvido: fue complicidad con el terrorismo de Estado contra Cuba.Esta acusación espuria no viene sola.

Viene con bloqueo genocida, castigo colectivo y amenazas armadas. Pero ni la calumnia ni el cerco doblegarán a un pueblo que respalda sin fisuras a Raúl.

A solo días de sus 95 años —el 3 de junio— lo decimos claro: #RaúlEsRaúl. No por un culto, sino por una vida entera puesta al lado de los suyos. Con la ternura de los valientes y la entereza de los libres.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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