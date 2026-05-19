martes 19 mayo 2026
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Gaza sufre grave escasez de equipos médicos por agresión israelí

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Israel destruyó o dañó el 76 por ciento de los equipos de diagnóstico por imagen en la Franja de Gaza, denunció hoy el Ministerio de Salud del territorio.

Las autoridades del sector advirtieron sobre la interrupción de los servicios de diagnóstico por imagen ante la grave escasez de equipamiento especializado.Esta crisis amenaza con paralizar esos servicios en los centros de salud, alertó la cartera en un comunicado.

Citó como ejemplo la falta de máquinas de rayos X básicas, de arco en C para cirugía ortopédica y de revelado de películas CR, entre otras.

El Ministerio reveló que el Ejército israelí destruyó los nueve aparatos de resonancia magnética en la Franja, lo cual complicó el diagnóstico médico y la intervención terapéutica para pacientes y heridos.

Señaló que solo cinco de los 18 escáneres de tomografía computarizada siguen operativos, bajo una presión considerable porque no dan abasto por la creciente demanda.

En lo que respecta a los equipos de rayos X convencionales, detalló que de los 88 operativos antes de la guerra, iniciada en octubre de 2023, solo 33 siguen funcionando.

Confirmó que los quirófanos también sufren una grave escasez de equipos de fluoroscopia tras la destrucción de 11 de los 16 existentes en el enclave costero.

Este mes, el director del hospital Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiya, destacó que más del 50 por ciento de los medicamentos esenciales no están disponibles en la Franja, así como el 40 por ciento de los medicamentos de emergencia que salvan vidas.

Días antes, el Ministerio de Salud alertó que la crisis de medicamentos, suministros y materiales para pruebas de laboratorio continúa empeorando debido al asedio israelí.

Las autoridades denunciaron que no tienen existencia del 47 por ciento de los medicamentos esenciales, del 59 por ciento de los insumos y 87 por ciento de los materiales para pruebas.

Los servicios relacionados con el cáncer, las enfermedades de la sangre, la atención primaria, los riñones, la diálisis y la psiquiatría se encuentran entre los más afectados por la crisis, subrayaron.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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