Embajador de EEUU debe respetar asuntos internos, advierte México

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó hoy la importancia de que los embajadores aborden solo los temas bilaterales y respeten los asuntos internos de México, en respuesta a una pregunta sobre declaraciones del representante estadounidense aquí.

“Hay que recordar también que es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y a los mexicanos”, apuntó la jefa del Ejecutivo durante su habitual conferencia de prensa.Los comentarios de la mandataria tienen lugar luego de un mensaje publicado ayer en la red social X por el embajador de Washington en esta capital, Ronald Johnson, donde afirma que “la lucha contra los cárteles debería unirnos, no dividirnos”.“Cada momento dedicado a convertir este desafío compartido de seguridad en una disputa política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra asociación y proteger a las personas a las que servimos”, dijo el diplomático luego de que Sheinbaum expusiera intenciones injerencistas desde ese país.La dignataria consideró este martes que está de acuerdo con una parte del mensaje de Johnson, pues “hay que trabajar conjuntamente cuando tenemos problemas compartidos”.“Uno de ellos es evidentemente la violencia que provoca la delincuencia organizada. Y ahí, como siempre lo hemos dicho, buscamos la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente, que ellos actúen en su territorio y nosotros” en el nuestro, reiteró.La gobernante señaló igualmente la importancia de que los embajadores “se queden en el tema de la coordinación y la colaboración” y agregó que los diplomáticos de México en otras naciones no opinan sobre asuntos políticos de otros territorios.Recalcó que la Constitución establece claramente la autodeterminación de los pueblos, el respeto y la no intervención.Sheinbaum se refirió el domingo al incremento de una ofensiva en medios y redes sociales contra su administración, tras un accidente en abril en el cual fallecieron dos agentes norteamericanos sin acreditación oficial que participaron en un operativo en Chihuahua, gobernada por el opositor Partido Acción Nacional.La Fiscalía General de la República inició una investigación por posibles violaciones a las leyes y, poco después, Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos sin presentar pruebas que sustentaran dicha petición.“Un hecho de esa magnitud no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral”, declaró la dignataria, quien se preguntó si se trata realmente de un interés genuino por ayudar a esta nación y combatir a la delincuencia organizada.“¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. ¡México no es piñata de nadie!”, advirtió.