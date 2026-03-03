En Santiago de Cuba se implementa la producción arrocera

Por Angela Santiesteban Blanco

En esta provincia se puso en marcha un programa en el cual se prevé su intensificación y ampliación con la incorporación de las diferentes formas productivas, así como la entrega de tierras ociosas a quienes la soliciten para el cultivo y cosecha del cereal.

Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido en la provincia y Manuel Falcón Hernández, Gobernador, junto a representantes de la Agricultura, constataron la implementación de la tarea, en los territorios de Contramaestre, Mella y San Luis y Palma Soriano, los que por sus condiciones hidrográficas clasifican como polos productivos.

En una cuenta matemática a priori, Johnson Urrutia, comentó que la provincia requiere aproximadamente 47 mil 500 t de arroz en el año, por lo que se necesitaría un rendimiento de entre 2 y 2,5 t y para lograrlo, requeriría alrededor de 25 000 hectáreas de tierra que no se tienen para autoabastecernos, por lo que es necesaria la aplicación de un programa de desarrollo.

Asimismo, insistió en que la producción de alimentos es una tarea de primera prioridad estratégica de seguridad nacional y subrayó que además de ese cultivo, también hay que diversificar los de ciclos cortos.

En cuanto a la entrega de tierras, el delegado de la Agricultura en el territorio, Eliover Zapata Hidalgo, sentenció que: “Hasta el momento habían tenido pequeños espacios dedicados a la siembra popular del grano, pero ahora se trata de buscar grandes extensiones de tierra para su producción y paulatinamente ir solventando su déficit contribuyendo al consumo social y en determinada media la Canasta Familiar Normada.

Agregó, además: “La política de la tierra en cuestión es facilitarla a quien la trabaje y la indicación del Primer Ministro, las correspondientes a AZCUBA, la deben entregar para fines agropecuarios y cultivos varios.

“Hasta ayer creíamos que no podíamos cosechar arroz y hoy concluimos que sí. En la UBPC El Encanto, por mencionar una, prevemos unas 500 hectáreas, y para lograr su manufactura se creó un grupo de asesoramiento que contribuirá al desarrollo en la suroriental región y no desdeñamos las zonas de montaña.

«Tenemos que hacer inversiones, buscar el agua, realizar estudio de suelos y proyectos, como decimos los cubanos es una tarea para ‘ayer’ porque el pueblo santiaguero así lo necesita. Se le suma la búsqueda de usufructuarios jóvenes que se dediquen a esa labor y en breve tiempo la provincia puede estar exhibiendo resultados en la producción arrocera; no estamos pensando en autoabastecernos en el 26/27 pero sí pensar en autoconsumo y consumo social.

“Algo que siempre tendremos en cuenta, es no repartir tierra sin control, es hacerlo organizada y eficientemente y evitar así que el invierta cientos y miles de millones de dólares, -no exagero- trayéndolos del exterior”, concluyó.

Asimismo, Orlando Linares Morel, presidente del Grupo Agrícola del Ministerio de la Agricultura, sentenció: “Tenemos la responsabilidad en ésta provincia de comenzar el proceso de producción arrocera y se han aprobado un grupo de medidas como la entrega de tierra en usufructo o contratos de producción cooperada, tanto a personas jurídicas como naturales.

“A su vez se están seleccionando los productores líderes para darles alrededor de 56 hectáreas que pueden llegar hasta 200 con la posibilidad de realizar importaciones de máquinas cosechadoras, -el pasado año se logró importar 99- tractores e implementos agrícola y, paquete tecnológico. Asimismo, tienen la posibilidad de que en los talleres de las diferentes entidades del ramo puedan arreglar sus equipos y de igual manera arrendar los que les hagan falta siempre

cuando exista disponibilidad.

“Este programa le da la posibilidad a los productores de vender su producción al MINCIN, no solo arroz, sino que incluye otros renglones como maíz y frijol, mercancías que se les paga en divisa.

“También, tienen la posibilidad de importar drones por medio de GEOCUBA para continuar el desarrollo tecnológico en la agricultura con un equipamiento moderno y muy eficiente. En Santiago hay que trabajar duro en el programa arrocero para el 2026 con vistas al 2030”.

La primera secretaria del Partido en la provincia acotó que el trabajo es duro y que queda mucho por hacer, pero en los momentos que vivimos se impone el firme propósito de lograr la soberanía alimentaria, la sustitución de importaciones, y la reducción de gastos de divisas del país.

En Santiago de Cuba, ya está en marcha el programa arrocero para tratar de mitigar la demanda de la población y bajar los precios del grano como consecuencia de la inflación existente.

Hoy tienen mucha vigencia estas palabras del general de ejército Raúl Castro de que hay que volver la tierra, afirmando que: “¡La tierra está ahí, aquí están los cubanos, veremos si trabajamos o no, si producimos o no, si cumplimos nuestra palabra o no! el bloqueo nos golpea y la tierra ahí, esperando por nuestro sudor.