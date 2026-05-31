domingo 31 mayo 2026
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Concluyó seminario Cuba-Unión Económica Euroasiática-América Latina

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Los avances de la integración en la etapa moderna constituyeron el eje esencial del Seminario científico práctico sobre Cuba-Unión Económica Euroasiática-América Latina (UEEA), que conmemoró un nuevo aniversario de su creación.

   El encuentro transcurrió este sábado en la capital por iniciativa  de la embajada de Rusia y  Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), informó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en su sitio oficial. 

   Añadió que participaron en sus deliberaciones Rudy Montero Mata, su viceministro primero;  Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra  de Relaciones Exteriores; Alexander Pankin,  viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia (video).

   Por el cuerpo diplomático acreditado en La Habana lo hicieron Víctor Koronelli, Vitali Barchuk y Adrian Yelemessov, embajadores de Rusia, de Belarús y de Kazajistán, respectivamente.

   La parte académica estuvo representada por los doctores Gabarta Andzej, investigador principal del  Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (en línea), Yaroslav Lissovolik, jefe y fundador de BRICS+ Analytics, una asociación, grupo y foro político y económico internacional de países emergentes, que se ha constituido en un espacio internacional alternativo al G7, integrado por países desarrollados, y miembro del Consejo de Rusia sobre Asuntos Internacionales (en video).

   Por la cubana, la profesora Gladys Hernández Pedraza, jefa de Departamento del CIEM,  del Proyecto Nacional UEEA y Proyecto Sectorial Cuba-Belarús, ambos coordinados por su colectivo; su colega María Elena Álvarez, del Instituto Superior de Relaciones Internacionales «Dr. Raúl Roa García”; y el doctor José Luis Rodríguez García., investigador del CIEM.

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