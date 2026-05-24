Avanzan consultas para acuerdo provisional entre Washington y Teherán

Ankara, 24 may.— Pakistán, Irán y Qatar mantienen consultas intensivas para avanzar hacia un acuerdo provisional destinado a poner fin al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, informaron hoy fuentes gubernamentales pakistaníes citadas por la Agencia Anadolu.

De acuerdo con las fuentes, las negociaciones buscan alcanzar consensos sobre un mecanismo temporal que permita detener las hostilidades y crear condiciones favorables para conversaciones más amplias.

Las fuentes señalaron que el jefe del Estado Mayor del Ejército pakistaní, mariscal de campo Asim Munir, sostuvo en las últimas horas conversaciones telefónicas con funcionarios estadounidenses involucrados en el proceso, entre ellos el vicepresidente J.D. Vance.

Asimismo, indicaron que delegaciones de Pakistán y Qatar mantienen contactos simultáneos con negociadores iraníes y estadounidenses para acercar posiciones respecto al contenido del eventual acuerdo.

Aunque todavía no existe un texto definitivo consensuado, las partes esperan registrar avances significativos antes de finalizar la semana, añadieron las fuentes.

Las discusiones actuales se centran en el programa nuclear iraní y en la situación del estrecho de Ormuz, aunque Teherán insiste en abordar esos temas en una segunda etapa, una vez consolidado un acuerdo preliminar.

Entre las propuestas analizadas figuran el cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluida la situación en Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

También se evalúa la posibilidad de iniciar negociaciones nucleares formales en el plazo de un mes, así como abordar posteriormente el desbloqueo de activos iraníes congelados y el alivio de sanciones internacionales.

Las fuentes indicaron además que varios países de la región participan indirectamente en las consultas y mantienen coordinación con las delegaciones pakistaní y qatarí presentes en Teherán.

En las últimas horas, Asim Munir sostuvo encuentros en Irán con el presidente Masoud Pezeshkian, el titular del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf y el canciller Abbas Araqchi, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para consolidar una tregua regional.