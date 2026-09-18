viernes 18 septiembre 2026
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Rusia ultima nuevas vacunas contra fiebre de Marburgo y el ébola

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Moscú, 18 sep.- Los ensayos clínicos de nuevas vacunas contra la fiebre de Marburgo y el ébola concluirán pronto en Rusia, declaró hoy la directora de la oficina nacional de protección al consumidor de Rusia (Rospotrebnadzor), Anna Popova

«En lo que respecta a las vacunas contra las fiebres de Marburgo y ébola, esperamos completar en breve los ensayos clínicos y ultimar todo el paquete de documentos necesarios, también para su producción», afirmó Popova este viernes en una entrevista con agencia de prensa Sputnik.

La funcionaria añadió que Rospotrebnadzor también está preparado para registrar estos fármacos, que, según sus palabras, permitirán responder a diversos desafíos sanitarios.

Previamente, Popova declaró que el control sanitario en las fronteras rusas se ha reforzado debido a los riesgos asociados al ébola, y que se somete a revisión a todas las personas que regresan de países epidemiológicamente desfavorables.

La directiva hizo el anuncio en un contexto de preocupación internacional por el brote de ébola en la República Democrática del Congo. El Instituto Nacional de Salud Pública de ese país africano informó este jueves de que el número de casos confirmados de la enfermedad ha aumentado a siete mil 404, con tres mil 577 fallecimientos desde el inicio del brote.

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Comentarios
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