Lula aborda relación con Trump y crisis del Supremo

Brasilia, 17 sep.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy que mantiene una buena relación con Donald Trump, cuestionó al secretario de Estado Marco Rubio y se refirió a la crisis interna del Supremo Tribunal Federal (STF).

En entrevista con la emisora Itatiaia durante una visita a Montes Claros, en Minas Gerais, Lula señaló que sus encuentros con el presidente estadounidense terminan generalmente en un clima cordial.

Sin embargo, apuntó que después surgen actuaciones de integrantes de su administración que contradicen acuerdos alcanzados entre ambos. El mandatario atribuyó esa situación a Rubio, de quien dijo creer que “no le gusta América Latina” ni tampoco Brasil.

De acuerdo con Lula, el secretario norteamericano de Estado “está siempre haciendo las cosas contrarias” a lo acordado directamente con Trump. Lula mencionó como ejemplo el combate al crimen organizado, al recordar que conversó con su homólogo estadounidense sobre la posibilidad de cooperación entre ambos países y ofreció la experiencia de la Policía Federal brasileña en el enfrentamiento al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV).

Según el presidente, entregó documentación sobre las acciones brasileñas contra esas organizaciones criminales, además de información sobre minerales críticos, comercio y otros asuntos tratados con Trump, pero no recibió posteriormente una respuesta estadounidense sobre la propuesta de cooperación.

Las declaraciones se produjeron después de que Washington difundiera un documento con críticas a la actuación de Brasil frente al PCC y al CV, las cuales fueron rechazadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil.

En la misma entrevista, Lula abordó la crisis interna que golpea al STF brasileño por el caso del Banco Master y las investigaciones que involucran al ministro Alexandre de Moraes y al exbanquero Daniel Vorcaro, preso preventivamente en medio de un escándalo sobre fraudes multimillonarios y otros delitos.

Lula cuestionó la actuación del ministro André Mendonça, quien era relator de pesquisas relacionadas con el caso, y sostuvo que habría utilizado su cargo para “hacer política” mediante la divulgación selectiva de información.

El mandatario también manifestó que la posición de la familia Bolsonaro contra el ministro se relaciona con su actuación durante el proceso sobre la tentativa de golpe de Estado, por el cual el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel.

No obstante, sostuvo que cualquier eventual irregularidad atribuida a Moraes en sus relaciones con Vorcaro debe ser investigada y, de comprobarse, sometida a las consecuencias correspondientes.

“Si Alexandre de Moraes cometió un error en el contrato que hizo, es una decisión de la Suprema Corte que puede juzgar y, si está equivocado, tendrá que pagar por lo que cometió”, afirmó Lula a Itatiaia.