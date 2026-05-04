Nueva plataforma solidaria desde África austral moviliza ayuda para Cuba

La plataforma Cuba Solidarity Now (CSN), creada en Sudáfrica en febrero, moviliza suministros médicos, alimentos y paneles solares para Cuba, afectada por la crisis económica intensificada por las restricciones de Estados Unidos.

La plataforma surgió ante el deterioro de las condiciones en Cuba como resultado de la orden ejecutiva de enero del presidente Donald Trump que agudizó las restricciones de acceso al petróleo y al comercio internacional. Esto agravó la crisis económica, marcada por apagones, escasez de combustible, alimentos, medicinas e inflación.

“Hay muchas plataformas para el debate político, pero lo refrescante es el enfoque práctico”, dijo Cameron Dugmore, diputado del Congreso Nacional Africano.La red reúne a unos 800 participantes de Sudáfrica, Namibia y otros países, incluidos activistas y organizaciones solidarias. Brian Williams, especialista en derecho laboral y mediación, encabeza la iniciativa.

“Cuba necesita solidaridad práctica en este momento: medicinas, alimentos, soluciones energéticas y apoyo humanitario”, afirmó.Las contribuciones han financiado dos instalaciones de energía solar en Cuba: una en un centro de atención a personas mayores y otra en una clínica médica rural. CSN opera como entidad legal sin fines de lucro, con fondos administrados por un bufete independiente y contables.

Calvyn Gilfellan, director ejecutivo del Castillo de Buena Esperanza, afirmó: “Manejamos un barco muy estricto”.La solidaridad se fundamenta en el papel de Cuba en la liberación de África austral.

Desde los años 60, la isla ofreció apoyo a las luchas anticoloniales. Miles de estudiantes africanos recibieron becas para formarse en Cuba.Clever Banganayi, secretario nacional de la Sociedad de Amigos de Cuba en Sudáfrica, estudió ingeniería en Cuba gracias al Programa de Educación Solidaria Fidel Castro.

“Quienes recibimos esa educación provenimos de entornos pobres; tuvo un impacto que nos cambió la vida”, dijo.Norah Appolus, comunicadora namibia y administradora de CSN, vinculó su apoyo al exilio de su familia.“Cuba y los rusos compartieron trincheras con nuestros combatientes y sacrificaron sus vidas por nuestra causa”, señaló.

“Tener una enorme deuda moral con Cuba hizo natural ayudar a quienes nos apoyaron en nuestra hora de necesidad”.Cameron Dugmore recordó su visita a Cuba como consejero de Educación de la provincia de Cabo Occidental, donde vio monumentos a los caídos cubanos en Angola.“Ver eso me hizo entender de forma concreta el papel de sus soldados y médicos”, expresó.

“Hay muchos otros grupos para debatir marxismo-leninismo, poscolonialismo y decolonialismo. Todos los debates teóricos no proporcionan alivio inmediato”, afirmó Gilfellan