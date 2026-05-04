Reconocen como destacado trabajo cederista santiaguero

Por sus resultados en importantes tareas que hoy definen las esencias de la organización y su empeño constante por dinamizar la vida del barrio, Santiago de Cuba acaba de ser reconocida como provincia destacada nacionalmente en el trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Eliover Medina Minier, coordinador provincial de la masiva organización, definió lo conseguido como un logro, fruto de la estrategia trazada en la provincia, que les encamina hacia el propósito de alcanzar la condición de vanguardia nacional como saludo al aniversario 66 de los CDR, que celebrarán en septiembre venidero.

Santiago de Cuba sobresale a nivel de país en la etapa evaluada, que comprende desde noviembre del 2025 hasta el cierre de abril, en tareas como las donaciones voluntarias de sangre; lo conseguido en el movimiento Cultiva tu pedacito, que ha logrado sumar más de 5 000 patios y la labor de los destacamentos Mirando al Mar, que hoy constituyen una fortaleza en las comunidades costeras.

Medina Minier insistió en que lo logrado debe ser inspiración para continuar empeñándose en el propósito de «mover» la vida de la organización en barrios y cuadras, desde el impulso a la participación de los cederistas en acciones como las donaciones de sangre, la activación de los destacamentos de vigilancia revolucionaria, trabajos voluntarios, planes de la calle y otras iniciativas muy necesarias en el actual contexto de cerco recrudecido que vive el país.

Impulsar Tareas Como Los Planes De La Calle, Una Manera Hacer Sentir El Trabajo De Los CDR

El Coordinador de los CDR convocó a aprovechar singularidades de estos días como la presencia de la mayoría de los miembros de la organización en el barrio:

Los estudiantes que han vuelto a casa o los trabajadores que hoy se acogen al teletrabajo por las dificultades energéticas, para desplegar actividades como los planes de la calle, que con el concurso del resto de las organizaciones comunitarias dinamicen la cotidianidad santiaguera y demuestren que la más masiva de las organizaciones cubanas, a punto de cumplir los 66 años, sigue siendo más necesaria que nunca.