lunes 04 mayo 2026
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Mayo se avizora muy cálido

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Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Las salidas de los modelos consultados por el Centro del Clima (CENCLIM), del Instituto de Meteorología y el criterio de los expertos, sugieren que en mayo ocurrirán temperaturas máximas y mínimas por encima de los promedios históricos para el quinto mes del calendario en las tres regiones del país

Las salidas de los modelos consultados por el Centro del Clima (CENCLIM), del Instituto de Meteorología y el criterio de los expertos, sugieren que en mayo ocurrirán temperaturas máximas y mínimas por encima de los promedios históricos para el quinto mes del calendario en las tres regiones del país.

Como detalló a Granma la máster en Ciencias Idelmis González García, jefa del CENCLIM, las proyecciones apuntan a que las precipitaciones estén por debajo de la norma mensual en la zona occidental, mientras se comporten cercanas a los valores habituales en centro y oriente.

Mayo, precisó, marca el inicio del periodo húmedo en Cuba que finaliza en octubre, semestre donde precipita el 74 por ciento del total anual de lluvia. Su comienzo no sucede de manera simultánea, pues suele hacerlo por la porción oriental y progresivamente se extiende hacia el occidente.

Los meses más lluviosos en Cuba son mayo, junio (el de mayor acumulado anual) septiembre y octubre.Según notificó la especialista, la mayoría de los modelos indican un incremento en las probabilidades de que un nuevo evento El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), empiece a desarrollarse en julio en el océano Pacífico ecuatorial y persista hasta finales del presente año.

Si bien la magnitud que tendrá aún es incierta, algunos pronósticos indican que podría llegar a ser fuerte. Otros modelos, como el cubano, prevén el inicio del ENOS para el mes de noviembre, indicó la máster Idelmis González.

«De suceder lo planteado, ello implicaría un cambio en el impacto que tendría en el comportamiento de las principales variables meteorológicas y en particular, de la temporada ciclónica».

En general, la fiabilidad de los pronósticos aumenta una vez pasado el mes de abril, por lo que futuras actualizaciones tendrán una mayor precisión. El Centro del Clima mantiene una continua vigilancia sobre este evento climatológico e informará oportunamente sobre su evolución, resaltó.

Las proyecciones para mayo se hicieron en el XV Foro Nacional de Perspectivas del Clima, que también contó con la participación de varios centros meteorológicos provinciales.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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