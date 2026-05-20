Nicaragua acogerá seminario regional de descolonización de la ONU

Nicaragua acogerá la próxima semana el Seminario Regional de Descolonización del Comité Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), informó hoy el cocanciller, Valdrack Jaentschke.

En declaraciones al programa Estudio TN8, el diplomático destacó que la realización del evento aquí constituye un reconocimiento a la activa participación de Nicaragua en ese tema y a la posición del Gobierno sandinista contra toda forma de colonialismo.

“El hecho de que estos países estén viniendo al país, Nicaragua es miembro pleno del comité, pero el hecho de que reconozcan, dice, por un lado, la activa participación de nuestra misión en este tema, la posición clara de nuestros líderes, el comandante Daniel (Ortega), y Rosario (Murillo), de estar en contra de este proceso de que todavía hayan colonias”, expresó.

Jaentschke señaló que esta será la tercera ocasión en que Nicaragua acoge un evento de este tipo, donde nuevamente se debatirá sobre los remanentes del período colonial y las prácticas hegemónicas que, según afirmó, buscan mantener mecanismos de dominación y desestabilización sobre los países del Sur Global.

El diplomático resaltó el orgullo de organizar el seminario y afirmó que constituye una muestra del reconocimiento internacional al liderazgo y la posición firme de Nicaragua en temas vinculados con la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

“No dejo de reiterar el orgullo que tenemos de organizar este tipo de seminario, pareciera un evento más, pero no, es el reconocimiento al valor que tiene Nicaragua, a la posición firme que ha tenido Nicaragua”, subrayó.

Asimismo, recordó que las naciones centroamericanas alcanzaron su independencia del Reino de España en 1821, aunque históricamente han debido enfrentar distintos procesos para defender su soberanía.

“Nosotros lo hemos vivido en carne propia y por eso para nosotros es extremadamente importante por nuestra posición política, por nuestra visión política”, manifestó.

El evento, a realizarse entre el 25 y el 27 de mayo, abordará temas relacionados con la soberanía y los procesos coloniales que aún persisten en algunos países, y reunirá a un centenar de participantes en representación de 35 países.