Cruzada de Trump contra rivales, resultado en Kentucky

La derrota del congresista Thomas Massie en las primarias de Kentucky de cara a las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos constituye hoy el ejemplo más reciente del control de Donald Trump sobre el Partido Republicano (GOP).

La muerte política de Massie en la Cámara de Representantes después de 14 años en el escaño era cantada. Trump dedicó esfuerzos para expulsar por la vía de las urnas a uno de los principales antagonistas internos del GOP, que se oponen a él y a su agenda.

Anoche, la victoria en una primaria de Kentucky de Ed Gallrein, respaldado por Trump, demostró la influencia que mantiene el presidente entre los votantes republicanos. Según datos de fuentes especializadas, la encarnizada contienda se convirtió en la primaria para la Cámara de Representantes más costosa de la historia.

El lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, hizo una aparición en Kentucky haciendo campaña por Gallrein, mientras Trump instaba a “expulsar del cargo” a Massie, del que dijo a los periodistas durante el Picnic Congresional celebrado la víspera en la Casa Blanca que “era un mal sujeto. Se merece perder”.

El legislador por Kentucky había roto públicamente con el presidente Trump en distintas cuestiones de alto perfil como la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein, la política exterior y su emblemática reforma fiscal.

Se proyectaba que Massie perdería este martes la nominación republicana ante Gallrein (exmiembro de los Navy SEAL y agricultor) y los pronósticos son que en un estado de marcado tinte republicano tendría prácticamente asegurada la victoria este otoño.

La derrota de Massie ocurrió apenas unos días después de que el senador Bill Cassidy (Luisiana), quien fue un blanco frecuente de los ataques del gobernante tras votar a favor de condenarlo en su segundo juicio político, perdiera ante un aspirante apuntalado por Trump en ese estado.

Asimismo, a principios de este mes, varios candidatos apoyados por Trump se impusieron en las elecciones primarias frente a diversos senadores estatales de Indiana que se habían opuesto a la iniciativa del presidente de llevar a cabo una redistribución de distritos a mitad de la década, diseñada para favorecer al Partido Republicano, recordó el diario The Hill.

La próxima gran prueba de la influencia de Trump será en Texas, donde el controvertido fiscal general del estado, Ken Paxton, cuenta con el reciente respaldo de Trump en una segunda vuelta de las primarias en las que tratará de apartar del camino al senador John Cornyn.

En una publicación este martes en su plataforma, Trump expresó el respaldo a Paxton, un fiel seguidor del movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) desde hace mucho tiempo.Por su parte, calificó a Cornyn como “un buen hombre”, pero le acusó de no haberle “brindado su apoyo cuando los tiempos eran difíciles”.

“Nunca duden del presidente Trump ni de su poder político”, advirtió Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, en mensaje en la red social X luego de la confirmación del resultado de la contienda de Massie. “Si buscan problemas, los encontrarán”, sentenció.

Kentucky —junto con Georgia, Alabama, Idaho, Pensilvania y Oregón— celebró ayer unas primarias que comenzaron a definir los enfrentamientos clave para las elecciones al Congreso de Estados Unidos y a las gobernaciones.

Otros candidatos respaldados por Trump, como el aspirante al Senado por Kentucky y actual representante Andy Barr (R), y el candidato republicano a la gobernación de Georgia y vicegobernador Burt Jones, también obtuvieron buenos resultados en sus respectivas contiendas: o bien ganaron sus primarias directamente, o bien avanzaron a una segunda vuelta.

Los republicanos tienen la tarea de impedir el avance demócrata en el Capitolio, o sea, mantener su control de ambas cámaras del Legislativo en un escenario que favorecería a sus adversarios.