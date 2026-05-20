Cubanos y dominicanos destacan legado independentista de José Martí

El Paseo de la Historia, concebido como un museo al aire libre para exaltar figuras y acontecimientos históricos de República Dominicana y América Latina, fue escenario hoy de un homenaje al Héroe Nacional de Cuba, José Martí.

Ubicado en Santo Domingo Este, el espacio reúne bustos y monumentos dedicados a líderes políticos, patriotas y personalidades, también de países de otros continentes, vinculadas a las luchas sociales, entre ellos Martí, quien murió en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895.

Durante el acto fue depositada una ofrenda floral ante el busto del prócer cubano quien, con su escritura, forjada entre el periodismo y la poesía, buscaba despertar la conciencia de “Nuestra América” ante las amenazas del colonialismo y del naciente imperialismo que ponían en riesgo la soberanía de los pueblos.

En la cocasión, La vicealcaldesa de Santo Domingo Este, Ángela Henríquez, destacó el legado político, ético y humanista de Martí, a quien definió como una figura imprescindible en la historia de América Latina y símbolo de la lucha por la soberanía.

Henríquez resaltó además los vínculos históricos entre Cuba y República Dominicana, especialmente la relación entre José Martí y el general dominicano Máximo Gómez.

Afirmó que la unión entre ambos líderes representa la hermandad caribeña y el ideal compartido de libertad que marcó las gestas emancipadoras de la región.

En representación de la Asociación Máximo Gómez de Cubanos Residentes en República Dominicana, su presidente, Enrique Portuondo, dio lectura al poema “Luto de Mayo”, de su compatriota Husmell Díaz Sánchez, actor y codirector de la Compañía Anacaona Teatro.

Durante la actividad, Zulema Lobaina recordó que Martí enseñó que “la verdadera libertad nace de la justicia, la solidaridad y el respeto entre los pueblos”.

Al leer un comunicado de la asociación, Lobaina manifestó el rechazo del colectivo a toda política que incremente el sufrimiento del pueblo cubano.

Asimismo, cuestionó la escalada de amenazas de agresión militar y la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 1 de mayo, al considerar que las nuevas medidas coercitivas y unilaterales recrudecen el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba y agravan las condiciones de vida de la población.Por su parte, Rafael Báez, conocido como “Cocuyo” y quien fungió como embajador de República Dominicana en Cuba entre 2000 y 2004, recordó las visitas realizadas por Martí a Quisqueya para proponer a Gómez como General en Jefe del Ejército Libertador de Cuba.

También evocó que el patriota cubano viajó por primera vez al país 30 meses antes de firmar junto a Gómez el Manifiesto de Montecristi, documento que sentó las bases organizativas de la guerra independentista cubana de 1895.

Báez resaltó las históricas relaciones de amistad y respeto entre cubanos y dominicanos y sostuvo que hoy la isla necesita más que nunca el apoyo de los pueblos que defienden la libertad y la autodeterminación.

El embajador cubano en República Dominicana, Ángel Arzuaga, expresó que el acto simboliza la amistad, la hermandad y la solidaridad entrañable entre ambos pueblos.Recordó al Martí revolucionario, periodista y poeta, y citó una de sus frases: “La amistad es tan hermosa como el amor”.

Al evocar la historia de la independencia cubana, destacó el papel de Gómez como estratega militar que convirtió el machete en arma de combate y símbolo de rebeldía.

También recordó al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, y su participación en 1947 en la Expedición de Cayo Confites, integrada por jóvenes latinoamericanos dispuestos a luchar contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

El diplomático afirmó que conocer la historia resulta esencial para comprender por qué los cubanos están dispuestos a defender su soberanía frente a las amenazas de Estados Unidos.Reiteró que su país apuesta por la paz y mantiene disposición al diálogo con Estados Unidos y a la cooperación mutua, aunque sin renunciar a su independencia y soberanía.

Además, recordó que más de seis millones de cubanos firmaron recientemente su compromiso con la patria y enfatizó que el sistema político y social cubano “no está en negociación”.

Durante la velada, la dominicana Deysi Willias interpretó el poema martiano “Cultivo una rosa blanca”, obra que exalta la amistad y la lealtad.Mientras, el exalcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, resaltó la importancia de preservar la historia como legado para las nuevas generaciones y mantener viva la memoria de sus protagonistas.

El también cantante, compositor y abogado dominicano interpretó varias canciones de contenido social y recordó que Cuba fue el primer país en denunciar la segunda intervención militar de Estados Unidos en República Dominicana, ocurrida en abril de 1965.

Al acto en el Paseo de la Historia asistieron diplomáticos, representantes de organizaciones políticas, miembros de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, de la Fundación Máximo Gómez y de la Asociación Dominicana de Profesores, entre otros invitados.

En el lugar se honra además la memoria de figuras como Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, Máximo Gómez, Omar Torrijos, María Trinidad Sánchez, Nelson Mandela, Ho Chi Minh y Manolo Tavárez Justo.