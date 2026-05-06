Mayo Comunica 2026

La ciudad de Santiago de Cuba acoge del 4 al 29 de mayo la primera edición de Mayo Comunica, un evento que trasciende lo académico para consolidarse como plataforma clave de diálogo, formación y transformación en el ámbito de la comunicación social.

Organizado por la Asociación de Comunicadores Sociales de Cuba en la provincia, junto a la Dirección Provincial de Comunicación e Información de Santiago de Cuba, el evento reúne a especialistas, investigadores, docentes y profesionales del sector en un programa diverso que articula teoría, práctica y actualidad.

La jornada inaugural tuvo lugar en el Café Dranguet con el panel “Ley 162 de Comunicación Social a 3 años de aprobada”, un espacio de análisis sobre el impacto y los desafíos de esta normativa en el contexto cubano actual. Entre los panelistas destacaron directivos y expertos del sector, así como representantes de organizaciones como Víctor Hugo Leyva Sojo, Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba UPEC, en nuestra provincia.

El programa académico se despliega con fuerza en espacios como la División Territorial de ETECSA, donde se imparte el curso “Los contenidos digitales y la inteligencia artificial”, reflejando la necesidad de actualizar competencias en un entorno marcado por la transformación tecnológica.

Las sedes culturales también juegan un papel esencial. La Sala Titón del Comité Provincial de la UNEAC acoge conferencias clave como “De la Marca al Derecho: Propiedad Intelectual y Derecho de Autor”, así como talleres sobre imagen país, patrocinio responsable y su aplicación en eventos culturales, deportivos y turísticos.

Estos espacios fortalecen la relación entre comunicación, legalidad y gestión estratégica.

En el Teatro Heredia se desarrollan encuentros centrados en la comunicación comunitaria y la formación de valores, mientras que instituciones como la Casa José María Heredia abren sus puertas a talleres de storytelling, bajo el enfoque de construir narrativas que conecten con las audiencias.

Uno de los ejes más relevantes del evento es la mirada crítica hacia los medios y el ecosistema digital. Conferencias como “Comunicación Mediática: estado actual, retos y desafíos” y talleres sobre sitios web, publicaciones seriadas y branding corporativo, evidencian la urgencia de profesionalizar y adaptar los procesos comunicativos a las dinámicas contemporáneas.

Asimismo, destaca la conferencia-taller “La investigación en comunicación: una práctica transformadora”, que posiciona la investigación como herramienta clave para comprender y transformar la realidad social desde la comunicación.

Mayo Comunica 2026 no solo forma, sino que conecta. Es un espacio donde convergen saberes, experiencias y visiones de futuro, reafirmando el papel estratégico de la comunicación en el desarrollo social y cultural del país.

El evento culminará el próximo 29 de mayo en la sede de la UNEAC, marcando el cierre de una intensa jornada de intercambio que confirma a Santiago como un referente nacional en el pensamiento comunicacional.

En cada conferencia, en cada taller, en cada debate… Santiago no solo comunica: reflexiona, innova y transforma.