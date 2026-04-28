Santiago al Son

Este 28 de abril, el Snack Bar La Claqueta se llenó de música, expectativas y creatividad durante la rueda de prensa del Festival Matamoroson, un evento que reafirma a Santiago de Cuba como Ciudad Creativa de la Música. Con la participación de organizadores, artistas, gestores culturales y medios de comunicación, la conferencia fue el primer paso oficial hacia una celebración que promete ser mágica.

El Matamoroson no es solo un festival, es un homenaje a la tradición musical santiaguera y a la capacidad de la ciudad de crear, innovar y contagiar con su ritmo.

Durante la rueda de prensa, se presentaron detalles del programa, que incluirá conciertos, talleres, intercambios culturales y encuentros con artistas locales e internacionales.

Cada propuesta artística busca rescatar la esencia del son cubano, esa música que ha viajado por el mundo y que mantiene viva la identidad de la región.

Los organizadores enfatizaron que Santiago no solo interpreta música, sino que la genera y la transforma, convirtiéndose en un escenario vivo de creatividad. La rueda de prensa destacó que el festival será un espacio donde el público podrá sentir la magia de la ciudad en cada acorde, en cada percusión y en cada voz que se levante sobre el escenario.

El MatamoroSon invita a santiagueros y visitantes a sumergirse en un programa cargado de emociones, tradición y modernidad, mostrando por qué Santiago es reconocida mundialmente por su aporte a la música y su capacidad de crear experiencias únicas. Este festival promete no solo entretener, sino también conectar corazones y dejar huella en la memoria de todos los que se acerquen a vivirlo.

Con cada nota, cada ritmo y cada historia que se contará, el Matamoroson será un encuentro mágico, un festival donde la música y la creatividad de Santiago se sienten en el aire y en el corazón de quienes la escuchan.