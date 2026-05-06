Santiago vibra al Son

La ciudad de Santiago de Cuba vuelve a convertirse en epicentro de la música tradicional con la inauguración de una nueva edición del Festival MatamoroSon, un evento que celebra las raíces, la identidad y el legado sonoro que define a la cultura cubana.

Desde este momento, y durante varias jornadas, la urbe se llena de ritmo, encuentros y emociones pensadas para el disfrute de toda la familia.

La apertura oficial marcó el inicio de un programa diverso que incluye conferencias, conciertos, descargas de artistas y espacios de intercambio entre creadores, investigadores y público. Este festival no solo apuesta por el entretenimiento, sino también por la reflexión en torno al son como patrimonio vivo, capaz de dialogar con nuevas generaciones sin perder su esencia.

El Complejo Cultural Heredia se erige como sede principal del certamen, acogiendo las actividades centrales en un ambiente que combina tradición y contemporaneidad. Desde sus escenarios, reconocidos músicos y talentos emergentes compartirán cartel, reafirmando la vitalidad de un género que sigue evolucionando.

Más que un evento cultural, MatamoroSon se proyecta como una celebración del espíritu santiaguero: hospitalario, creativo y profundamente musical.

En cada acorde y cada encuentro, se reafirma el compromiso de mantener viva una herencia que trasciende generaciones.

Con esta nueva edición, Santiago no solo escucha el son… lo respira, lo siente y lo comparte con el mundo.