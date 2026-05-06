miércoles 06 mayo 2026
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“El conquistador que no usó espada”

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El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

El frío de la primavera berlinesa no bastó para congelar el eco de un nombre que había recorrido el planeta como una corriente invisible.

Este día se apagó, en su casa de la Oranienburger Strasse, uno de los últimos titanes de la ciencia universal: Alexander von Humboldt, padre de la geografía moderna.

No fue un hombre de escritorio. Fue un caminante de cordilleras, un contador de volcanes, un cartógrafo de lo invisible.

De las selvas del Orinoco a las cumbres de los Andes, de los desiertos de Asia Central a los volcanes de México, Humboldt no solo recolectó plantas o midió temperaturas: tejió la primera red que unió la física con la botánica, la antropología con la geología.

Su obra fue un puente entre la aventura y la razón.Quien lo trató lo supo. Simón Bolívar, el Libertador, llegó a decir que este alemán de mirada incansable había dado a América “algo mejor que todos los conquistadores juntos”: el conocimiento de sí misma.

Su legado no cabe en una biblioteca. Habitan en el nombre de una corriente marina frente a Perú, en una cordillera de Nevada, en ranas, pingüinos y lirios que llevan su apellido. Humboldt no encontró un mundo: lo explicó.

Y al hacerlo, lo agrandó.Hoy Berlín lo despide en silencio. Pero cada mapa que se traza, cada ecosistema que se comprende, lleva todavía el pulso de sus pasos.

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