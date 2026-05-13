Beatriz Márquez recibe la Condición Artista Leyenda en Cuba

La Habana.— La cantante cubana Beatriz Márquez, «La Musicalísima», recibió en esta capital la Condición Artista Leyenda de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem), distinción que resalta su trayectoria y extensa producción fonográfica.

El acto tuvo lugar en el espacio Detrás de la Portada, organizado por la Sección de Musicología de la Asociación de Músicos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en la Sala Villena de dicha institución.

La excelencia en el recorrido profesional de La Musicalísima, y su sensibilidad a la música cubana la hicieron merecedora de tal reconocimiento, otorgado a figuras como el poeta Miguel Barnet, el pianista Frank Fernández y la también intérprete Omara Portuondo.

Estoy feliz; es una de las pruebas de que yo siempre he seguido una línea, aunque me una a los jóvenes que hacen otros géneros, pero siempre defendiendo nuestra música, declaró la artista a Prensa Latina, a propósito de su posición como referente del arte nacional.

Durante la entrega, el director de la Egrem, Renier Rodríguez, declaró que se trataba de un momento muy importante para la empresa, que mantiene vínculos con la compositora desde su juventud.

Beatriz se merece todos los honores de la Egrem, apuntó Rodríguez.

La actividad contó con la presencia de Marta Bonet, presidenta de la Uneac; Lesbia Vent Dumois y Yuris Nórido, vicepresidentes de la institución.

Asimismo, asistieron Mabel Castillo y Orlando «Maraca» Valle, presidenta y vicepresidente de la Asociación de Músicos y Neris González, presidenta de la Sección de Musicología de la Uneac.

Quiero significar que estamos dedicando esta jornada a la mujer dentro de la industria musical; a ese protagonismo, fuerza y empuje que ha tenido la mujer, históricamente en Cuba, dentro de la industria, subrayó Neris González durante el encuentro.

La Condición Artista Leyenda fue creada en 2024 con motivo del aniversario 60 de la Egrem.

El espacio Detrás de la Portada incluyó además la presentación del Making of del álbum Nueva Era, de Orlando «Maraca» Valle y la Camerata Cortés, producción conjunta de la Egrem y Producciones Colibrí, con cinco nominaciones en los Premios Cubadisco.