Refuerzan seguridad energética del CENAIS

Santiago de Cuba.— La instalación de un sistema eléctrico de energía solar en el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais), con sede en Santiago de Cuba, fortalece la estabilidad operativa de la institución encargada del monitoreo permanente de la actividad telúrica en el país y la región del Caribe.

El montaje de 12 paneles fotovoltaicos en la estación central contribuye a garantizar la continuidad del procesamiento y adquisición de datos sismológicos, funciones esenciales para sostener los sistemas de alerta temprana de sismos y tsunamis.

La solución energética respalda el funcionamiento de las 24 estaciones que integran la red nacional.

El Dr. C. Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba, explicó que todas las estaciones del sistema ya disponen de respaldo fotovoltaico, estrategia dirigida a reducir la dependencia del Sistema Eléctrico Nacional y proteger el equipamiento ante descargas eléctricas y otras contingencias.

Tal sistema autónomo permite sostener las operaciones fundamentales del centro ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico, refirió.

El Dr. C. O’Leary Fernando González Matos, director general del Cenais, explicó que, de producirse una detención en la transmisión de alguna estación, los dispositivos continúan registrando la información: durante el día, la energía solar asume la carga; en horario nocturno, lo hacen las baterías instaladas, y solo en última instancia se recurriría al grupo electrógeno, apuntó.

Esta acción se concreta en el contexto de la crisis energética que enfrenta el país, marcada por limitaciones en la generación y disponibilidad de combustible, escenario agravado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba tras la orden ejecutiva del pasado 29 de enero emitida por el gobierno de Donald Trump.

Ubicado en Santiago de Cuba, territorio de alta sismicidad por su localización geográfica, el Cenais opera ininterrumpidamente las 24 horas, los 365 días del año; además de alertar a la población y a las autoridades ante cualquier anomalía sísmica, los datos generados respaldan la caracterización de eventos en países del entorno caribeño.

La incorporación de fuentes renovables a procesos científicos estratégicos reafirma la voluntad gubernamental de sostener servicios vitales para el país mediante de la sostenibilidad y la gestión ambiental responsable, en un contexto donde la preparación y la respuesta temprana resultan determinantes para la protección de vidas humanas.