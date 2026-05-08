viernes 08 mayo 2026
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Concluyó intercambio científico sobre sistema de gestión de gobierno

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El Centro de Desarrollo Local y Comunitario (Cedel) renovó sus iniciativas en la jornada del cierre de su Taller de intercambio sobre la implementación e impulso del Sistema de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación en el municipio.

Ha sido una apuesta necesaria para conectar decisiones locales con evidencia, conocimiento y participación activa, coincidieron los asistentes al encuentro, según una información aparecida en su perfil en Facebook.

Opinaron que fundamental es poner a la ciencia y la innovación en el centro de la gestión municipal, alineadas con las Estrategias de Desarrollo Municipal y el aprovechamiento de las potencialidades endógenas.

Señalaron que las deliberaciones dejaron la certeza de que los municipios son nodos de innovación gubernamental, no solo espacios administrativos, mediante herramientas específicas para medir avances sin forzar estándares homogéneos y una hoja de ruta construida por equipos “Nos dejó el compromiso de articular universidades, centros de investigación, actores productivos y gobiernos locales”.

Cedel es un centro de investigación y desarrollo fundado en 2007, que ofrece servicios científico – técnicos en materia de desarrollo local y está adscrito a la Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Figura entre las principales instituciones cubanas que investigan e intervienen en acciones específicas en su campo y uno de sus resultados relevantes es elaboración de la Metodología de Estrategias de Desarrollo Municipal.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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