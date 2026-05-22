Mariela Castro: En el pueblo está la fortaleza para defender a Cuba

Mariela Castro Espín dijo hoy en declaraciones a la prensa que en el pueblo está la fortaleza para defender a Cuba y su Revolución, ante las amenazas y falsas acusaciones del Gobierno de Estados Unidos contra la Isla y el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Castro Espín expresó que su padre es fiel a sus principios revolucionarios y no pierde la firmeza que caracteriza a un hombre que toda la vida ha luchado por la integridad de su país.

Destacó que las últimas acciones de la Casa Blanca no son motivo de intimidación, porque Cuba, y los ofrecieron todo por ella siempre han estado bajo amenazas por no cumplir con los patrones establecidos por el imperialismo.

Este viernes alrededor de 250 mil habaneros, en representación de todo el país, acudieron a la Tribuna Antiimperialista para apoyar la declaración del Gobierno Revolucionario y rechazar las acusaciones contra el líder de la Revolución.

Mariela valoró el temple de un pueblo que siempre ha estado dispuesto a todo por su tierra. El 20 de mayo último desde Washington se generó una acusación contra Raúl Castro por el derribo, en legítima defensa, de dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996, suceso acontecido hace 30 años, luego de una veintena de avisos al gobierno norteamericano por la violación del espacio aéreo cubano.

Ante tal patraña, la mayor de las Antillas hizo pública su condena a este pronunciamiento, que de acuerdo a lo expresado oficialmente está basado en la manipulación de hechos donde la nación caribeña defendió su soberanía, y más que un juicio legal, constituye una acción política y mediática.

Con las consignas «Raúl es Raúl” y “Viva la Revolución», diferentes generaciones de cubanos demostraron su compromiso con la Patria y la dirección del país, en tiempos donde las agresiones imperialistas se recrudecen.