Convocó Ministerio de Comunicaciones al Taller Caliprot 2026

El Ministerio de Comunicaciones (Mincom) convocó al Taller de Atención Ciudadana, Protección al Consumidor, Comunicación Institucional y Calidad “Caliprot 2026”, previsto para los días 13 y 14 de mayo en el Teatro de Etecsa, Centro de Negocios de Miramar, con transmisión por videoconferencia hacia todas las provincias.

Según precisó el Mincom desde su perfil en la red social Facebook, el encuentro, bajo el lema “Conectados a lo nuestro”, estará dedicado al Centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al Día Mundial de las Telecomunicaciones, el 17 de mayo.

La convocatoria incluye a profesionales de la comunicación social, el periodismo, la gestión de la información, el diseño, la fotografía y la realización audiovisual, junto a especialistas en atención a quejas y peticiones, protección al consumidor y calidad de los servicios del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Cuba (TIC).

Entre las temáticas figuran los resultados en la implementación de la Ley de Comunicación Social, el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, experiencias en la aplicación de la Ley del Sistema de Atención a Quejas y Peticiones, así como la atención ciudadana y la protección al consumidor en el contexto de los servicios TIC.

También se abordarán la comunicación organizacional y comunitaria, el periodismo y la gestión de la información, el diseño y la realización audiovisual, el uso de redes sociales digitales, la ciberseguridad, la educación en el uso seguro de productos y servicios digitales, y la calidad de los servicios.

El programa incluye ponencias, conferencias magistrales, mesas redondas, paneles temáticos, muestras expositivas, presentaciones editoriales y audiovisuales, actividades prácticas de intercambio, firma de convenios de trabajo y exposiciones multimedia.

Las inscripciones estuvieron abiertas del 7 al 11 de abril mediante las direcciones electrónicas cecilia.valdes@mincom.gob.cu y liane.vera@mincom.gob.cu, con dos capacidades por entidad en la sede central y una en cada provincia.

Los participantes debieron enviar la relación nominal con nombres y apellidos, modalidad, temática, resumen del trabajo, número de carné de identidad, cargo, entidad, provincia, contactos, herramientas de inteligencia artificial y redes sociales digitales que utilizan.

El taller será un espacio de formación, reflexión y socialización de experiencias, que contribuirá a elevar la calidad de los servicios del sector TIC en Cuba, en sintonía con los desafíos actuales de la comunicación digital, la transparencia informativa, la ciberseguridad y la soberanía tecnológica.