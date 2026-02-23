lunes 23 febrero 2026
Universitarios homenajean el reinicio de las luchas por la independencia

Picture of Yamaili Almenarez González
Yamaili Almenarez González

En saludo al 131 aniversario del reinicio de las luchas por la independencia, estudiantes y profesores de la Universidad de Oriente protagonizaron una jornada productiva en el organopónico La República, donde dedicaron su esfuerzo al impulso de la producción de alimentos. 

La actividad estuvo marcada por un profundo sentido patriótico y de compromiso social. Los jóvenes participaron activamente en labores agrícolas como parte de una jornada que reafirmó el vínculo entre la universidad y las tareas económicas del territorio. 

Ni siquiera la compleja situación del combustible, que impidió disponer de medios de transporte para llegar al lugar, logró frenar el entusiasmo ni el sentido de responsabilidad de los participantes.

Con organización y voluntad, los estudiantes y profesores arribaron al organopónico y cumplieron las metas previstas, demostrando que el esfuerzo colectivo también es una forma de independencia. 

Desde el trabajo cotidiano, la universidad ratifica así su compromiso con el desarrollo local y con los valores de unidad, resistencia y amor a la patria que inspiraron a los mambises hace más de un siglo.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
