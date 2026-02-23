Universitarios homenajean el reinicio de las luchas por la independencia

En saludo al 131 aniversario del reinicio de las luchas por la independencia, estudiantes y profesores de la Universidad de Oriente protagonizaron una jornada productiva en el organopónico La República, donde dedicaron su esfuerzo al impulso de la producción de alimentos.

La actividad estuvo marcada por un profundo sentido patriótico y de compromiso social. Los jóvenes participaron activamente en labores agrícolas como parte de una jornada que reafirmó el vínculo entre la universidad y las tareas económicas del territorio.

Ni siquiera la compleja situación del combustible, que impidió disponer de medios de transporte para llegar al lugar, logró frenar el entusiasmo ni el sentido de responsabilidad de los participantes.

Con organización y voluntad, los estudiantes y profesores arribaron al organopónico y cumplieron las metas previstas, demostrando que el esfuerzo colectivo también es una forma de independencia.

Desde el trabajo cotidiano, la universidad ratifica así su compromiso con el desarrollo local y con los valores de unidad, resistencia y amor a la patria que inspiraron a los mambises hace más de un siglo.