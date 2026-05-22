Intercambió Díaz-Canel con Consejo Técnico Asesor de Agricultura

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, intercambió hoy con el Consejo Técnico Asesor del Ministerio de la Agricultura, acompañado por el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca y el titular del ramo, Ydael Pérez Brito, informaron fuentes de Presidencia.

El encuentro, realizado en la sede del Grupo Empresarial de Logística de ese organismo (GELMA) en Boyeros, abordó la producción de maíz y soya destinados a la alimentación animal, el extensionismo como ciencia aplicada y el análisis de la cadena de valor de esos cultivos.

Díaz-Canel subrayó que los Consejos Técnicos Asesores son esenciales dentro del Sistema de Gobierno basado en Ciencia e Innovación, al propiciar la interconexión entre conocimiento, producción y administración pública, con respaldo territorial e institucional y mediante procesos de transformación digital.

El mandatario destacó la necesidad de retroalimentar a los expertos y rendir cuentas sobre los resultados de las propuestas, así como de solicitar nuevas líneas de investigación para aprovechar plenamente las potencialidades del sector del conocimiento.

En referencia a los programas estratégicos de granos, el Presidente señaló que uno está dirigido al consumo humano y otro a la producción de alimento animal, y recalcó la importancia de mantener la interconexión entre ambos.

Díaz-Canel defendió el uso de semillas nacionales, la agroecología y la incorporación de innovaciones científicas en la producción agrícola, al tiempo que alertó sobre la necesidad de aplicar planes de negocios que garanticen financiamiento, utilidades y eficiencia.

El Jefe de Estado insistió en que la mejor innovación es lograr comida y que el indicador de avance será la disminución de los precios, además de incorporar la transformación digital, la inteligencia artificial y la transición energética en los programas.

Tras concluir el encuentro, el Presidente asistió a la inauguración de una sucursal del Banco de Crédito y Comercio en GELMA, institución que cumple 24 años de fundada y cuya misión es garantizar la logística del sistema empresarial agrícola.

Wilson Ramírez Peña, presidente de GELMA, declaró que la nueva sucursal forma parte del proceso de bancarización y permitirá operaciones más expeditas y menos costosas para las empresas del sector.