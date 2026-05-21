Liga Élite: Industriales evita la barrida y resiste en la cúspide

Los Leones de Industriales escaparon hoy de la barrida ante los Huracanes de Mayabeque en el estadio Latinoamericano y quedaron solos en la cima de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

Luego de tres derrotas consecutivas, los Leones dirigidos por Guillermo Carmona calentaron los maderos para vencer 15-6 a sus rivales y conseguir su décima victoria del campeonato, en una jornada en la que Las Tunas cedió ante Matanzas y perdió el liderato.

Los capitalinos vinieron de abajo en dos ocasiones durante la primera mitad del desafío, hasta que tomaron el mando definitivo en el cuarto episodio, gracias a un sencillo de Yasmani Tomás frente al relevista derrotado José Raúl Román.

Después de que los Huracanes fabricaran cuatro anotaciones en el primer inning y una más en el segundo, los felinos respondieron con un racimo de cuatro carreras para igualar el choque; sin embargo, volvieron a quedar debajo en el tercer capítulo, hasta que Jonathan Bridón conectó un vuelacercas que devolvió la paridad al marcador.

En el quinto episodio, Carlos Alberto Nieto —quien ya había conectado triple y sencillo—, disparó el primer cuadrangular de su carrera para ampliar la ventaja de los azules.

También sobresalieron con el madero, dentro de una ofensiva de 20 indiscutibles, Roberto Álvarez, con tarde perfecta de 3-3, y Yasiel Santoya, autor de un bambinazo y tres carreras impulsadas.

Rafael Orlando Perdomo caminó sobre las brasas, pero logró recomponerse para llevarse la victoria, tras una labor de seis entradas en la que permitió igual número de anotaciones, cuatro de ellas sucias, y ponchó a dos bateadores; con ello llegó a 16 en el torneo y se mantiene como líder en ese apartado.

En el Victoria de Girón, los Cocodrilos matanceros también escaparon del pase de escoba al vencer 7-6 a los Leñadores tuneros, para romper el maleficio de 10 fracasos en línea.

Rafael de Jesús Álvarez desapareció la pelota con dos corredores en las almohadillas, Brayan Peña conectó un sencillo que trajo a casa a dos compañeros y Yulieski Remón extendió a 15 los juegos consecutivos consiguiendo imparables.

Sahiel Cruz se llevó el crédito desde la lomita con un trabajo de seis capítulos y dos carreras permitidas, Yadier Garay lo salvó y Yosmel Garcés sufrió el fracaso al soportar seis anotaciones en cuatro episodios.

Por último, los Cachorros de Holguín derrotaron 10-3 a Artemisa para llevarse el duelo particular de la semana tres éxitos por uno.

Los nororientales conectaron 13 indiscutibles, con destaque para Michael Gorguet, que conectó un vuelacercas con un saco ocupado; por los derrotados, Carlos Monier también se llevó las cercas.

Carlos Alberto Santiesteban caminó una ruta de cinco entradas con una sola limpia a su récord para anotarse el triunfo, y Andy Luis Pérez salió derrotado en una apertura de cinco apartados donde le fabricaron igual cantidad de carreras.

Después de estos resultados Industriales vuelve a quedar solo en lo más alto del ordenamiento con 10 triunfos y seis reveses, seguido por Las Tunas (9-7), Artemisa (8-7), Holguín (8-8), Mayabeque (7-9) y Matanzas (5-10).