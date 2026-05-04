Comité Carioca de Solidaridad respalda a Cuba contra Estados Unidos

El Comité Carioca de Solidaridad con Cuba denunció hoy la escalada de acciones de Estados Unidos contra la isla caribeña y manifestó su “absoluta indignación” ante las nuevas amenazas norteamericanas.

La organización rechazó en una declaración de manera enérgica las recientes declaraciones del Gobierno estadounidense y afirmó que “no hay posibilidad de que la comunidad internacional continúe aceptando tanta hostilidad”.

Recordó que la política agresiva de Washington contra el pueblo cubano se prolonga por más de seis décadas sin ningún fundamento que la justifique.

Cuba, resaltó, siempre ha sido una nación que ha sembrado la paz y jamás ha amenazado a ningún país.También se refirió a las 33 votaciones en Naciones Unidas en rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas, al que calificó de criminal y genocida.

Describió a esa política como una guerra silenciosa que afecta profundamente la vida cotidiana de las familias cubanas.Por otra parte, el Comité ponderó la solidaridad histórica de Cuba con Brasil, en particular el envío de médicos, la formación de profesionales en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana y programas de alfabetización como “Sí, yo puedo”.

En ese sentido, señaló que se trata de una lista interminable de apoyo que “nunca podremos pagar o retribuir”, y afirmó que Cuba es un país que brinda respaldo a otros y no sustrae ningún recurso.

Sufrimos el recrudecimiento del bloqueo por parte del actual ocupante de la Casa Blanca en un intento, en pleno siglo XXI, de destruir la soberanía de un país, expuso.Reconoció, seguidamente, que esto provoca enormes perjuicios, y el pueblo resiste, a pesar de todo, de forma admirable.

Además, ratificó su compromiso con el entendimiento entre las naciones y con la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, y aludió a Revolución Cubana como símbolo de humanidad y esperanza para el mundo”.

Cuenten siempre con nuestra amistad, profunda admiración y defensa incondicional, concluyó el pronunciamiento.