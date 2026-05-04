lunes 04 mayo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Díaz-Canel felicita a Ariadna Montiel nueva presidenta de Morena

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy a Ariadna Montiel, nueva presidenta del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de México.

A través de la red social X, el mandatario cubano expuso en su mensaje: “Mis sinceras felicitaciones a la compañera Ariadna Montiel Reyes elegida nueva presidenta de @PartidoMorenaMx en el VIII Congreso Nacional Extraordinario”.

En la propia publicación, el jefe de Estado cubano, agradeció a la líder de la formación política gobernante azteca “las expresiones de solidaridad y respaldo” a Cuba, las cuales calificó de “símbolo de la historia común que nos une”.

Asimismo, Díaz-Canel, también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) ratificó la voluntad y la disposición de “continuar afianzando las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros partidos en beneficio de los dos pueblos”.

Ariadna Montiel, exsecretaria de Bienestar del ejecutivo de Claudia Sheinbaum, había renunciado para poder acceder a la Presidencia de Morena, cargo al que fue elegida este domingo de forma unánime.

En su primer discurso, Montiel afirmó que México es un faro en el mundo, porque defendemos la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos y desde aquí también decimos con mucha claridad:

Respaldamos el llamado de nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum) en Barcelona para poner fin al bloqueo económico al hermano país de Cuba”, expresó.Al mismo tiempo, sostuvo que el cerco impuesto por Washington “está derivando en una crisis humanitaria sin precedentes”.

“Claramente lo repetimos: nuestra solidaridad siempre estará con el pueblo de Cuba. Nos rige el principio juarista: ‘Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’”, aseveró.

Destacadas
4 de mayo de 1915: nace la semilla lírica y pedagógica de un hombre imprescindible
Cuba inaugura el año judicial 2026
Denuncia Cuba en Ginebra efectos de orden ejecutiva de Donald Trump
Analizan proyectos cubanos de Inteligencia Artificial en salud
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios