Nueve muertos por ataques israelíes en el sur del Líbano

Nueve personas murieron y más de siete resultaron heridas tras una serie de ataques del ejército de Israel contra el sur del Líbano, informaron hoy fuentes oficiales.

De acuerdo con un recuento basado en datos de la agencia nacional libanesa (NNA), las fuerzas israelíes lanzaron más de 49 acciones militares de diversa índole en varias localidades, entre las víctimas figuran tres mujeres y un alcalde.

El Ministerio de Salud del Líbano indicó previamente que el número de fallecidos por los ataques israelíes desde el 2 de marzo asciende a dos mil 618, con más de ocho mil heridos.

Los bombardeos se producen pese a la vigencia de un alto el fuego de 10 días iniciado el 17 de abril y extendido hasta el 17 de mayo, el cual, según autoridades libanesas, es violado de manera casi diaria.

Las incursiones incluyen ataques aéreos y bombardeos contra viviendas en decenas de aldeas del sur del país, lo que incrementa la tensión en la zona.Israel, por su parte, argumenta que mantiene el derecho a actuar ante lo que considera amenazas, en virtud de una cláusula del acuerdo que le permite tomar medidas preventivas o defensivas.

En paralelo, delegaciones de Líbano e Israel sostuvieron dos rondas de conversaciones en Washington los días 14 y 23 de abril, como parte de preparativos para eventuales negociaciones de paz.

Sin embargo, la continuidad de los ataques complica los esfuerzos diplomáticos y agrava la situación de seguridad en la región.Israel mantiene presencia en zonas del sur libanés desde conflictos anteriores, y en la actual ofensiva ha avanzado varios kilómetros dentro del territorio, lo que alimenta las tensiones entre ambas partes.