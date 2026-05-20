miércoles 20 mayo 2026
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Analiza Mincex retos y perspectivas juveniles actuales

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Jóvenes del sistema del Comercio Exterior participaron este martes en un encuentro con directivos y trabajadores del sector, en homenaje al aniversario de la caída en combate del Héroe Nacional José Martí.

La actividad reunió a representantes del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), de GECOMEX y de empresas vinculadas al sistema, en una jornada de reflexión y compromiso, informó el Mincex en su perfil de Facebook.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, junto a Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, dialogaron con los participantes sobre los principales retos y prioridades del país en el actual escenario económico.

Durante el intercambio se resaltó el papel de las nuevas generaciones como fuerza transformadora dentro de las instituciones y empresas del sector, capaces de aportar ideas innovadoras y energía en función del desarrollo económico y social de la nación.

Fueron reconocidos jóvenes destacados por su entrega y resultados en el cumplimiento de sus responsabilidades, ejemplo de la capacidad de la juventud cubana para asumir tareas estratégicas en beneficio del país.

Dicho encuentro constituyó también un espacio para reafirmar los valores martianos, el sentido de pertenencia y la responsabilidad de las nuevas generaciones en la defensa de la patria y la continuidad de la Revolución.

El homenaje al Héroe Nacional José Martí se concretó en este diálogo de unidad y compromiso entre la juventud y las máximas autoridades del sistema del Comercio Exterior de Cuba.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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