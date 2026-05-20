Sed de barridas y jornada de fuego en la Liga Élite de Béisbol

La IV Liga Élite del Béisbol Cubano entra hoy en un punto de ebullición con la conclusión de los cuartos duelos particulares, en una tabla comprimida donde cada jornada puede definir la clasificación a semifinales.

En un torneo marcado por la paridad y el pulso tenso de las grandes historias, Industriales llega herido después de tres derrotas consecutivas ante los Huracanes de Mayabeque, que hoy saldrán con la ambición desatada de completar la barrida y firmar su golpe más rotundo de la campaña.

La víspera dejó un paisaje de épica y giros dramáticos, con Las Tunas remontando para vencer 5-4 a Matanzas con ofensiva de 15 imparables y reafirmar su paso firme, mientras Mayabeque desataba un vendaval ofensivo en el Latinoamericano con racimo decisivo de seis carreras para imponerse 7-4 a los azules.

Los verdirrojos de Las Tunas conectaron 15 hits —tres de Liuben Gallo— y contaron con Maikel Molina empujando con jonrón el tanto que empató el juego y Yudier Rondón con el hit definitivo que selló la ventaja, ante un equipo que sumó su décima derrota en línea.

Artemisa, cazador paciente en aguas revueltas, dividió honores con Holguín en una doble cartelera electrizante en el Calixto García con dos partidos definidos en entradas extras que incluyeron un grand slam de Juan Manuel Pérez en el duelo de 13-12.

Yasiel González de Holguín conectó dos cuadrangulares para llegar a nueve con 27 impulsadas, líder de la campaña en esos dos acápites y por Artemisa Harold Vázquez y Osbel Pacheco también pegaron cuadrangulares en el primer juego de 6-5 para los locales decidido con pelotazo de Omar David Pérez en el décimo episodio.

Con ese telón de fondo, los Leñadores buscarán hoy completar la barrida y consolidar su envión ganador, mientras los Huracanes intentarán culminar su obra ante Industriales y los Cazadores saldrán obligados a vencer, pendientes además de tropiezos ajenos que les permitan asaltar el liderato.

La tabla refleja la tensión de la temporada, con Industriales y Las Tunas igualados en la cima (9-6), seguidos por Artemisa (8-6), Holguín y Mayabeque (7-8) y Matanzas (4-10), en un campeonato donde cada juego reescribe la jerarquía.