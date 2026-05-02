sábado 02 mayo 2026
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Cuba felicita a Gaston Browne por su reelección como Primer Ministro

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Yadira González Otero

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó hoy a Gaston Browne por su reelección como Primer Ministro de Antigua y Barbuda, tras la victoria obtenida por el Partido Laborista de Antigua y Barbuda (ABLP) en las elecciones generales celebradas el pasado 30 de abril.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano reiteró la voluntad de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a las dos naciones.

«En nombre del Gobierno y del pueblo de #Cuba, felicitamos a @gastonbrowne por su reelección como Primer Ministro de #AntiguaYBarbuda. Reafirmamos nuestra voluntad de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a nuestros pueblos».

Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, también felicitó en la misma red social al primer ministro antiguano y subrayó que Cuba continuará fortaleciendo las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países.

Gaston Browne, líder del ABLP, lidera el país desde 2014, y se convirtió en el primer jefe de Gobierno de Antigua y Barbuda en lograr cuatro mandatos consecutivos.

Las relaciones entre Cuba y Antigua y Barbuda son históricas y se caracterizan por la cooperación en esferas como la salud y la formación de recursos humanos.

La nación caribeña ha mantenido un apoyo constante a Cuba en los foros internacionales en el reclamo por el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

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Comentarios
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