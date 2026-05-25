Cheíto Rodríguez: ¡todos frente a lanzadores derechos!

Por Osvaldo Rojas Garay

Este lunes 25 de mayo se cumplen 48 años de la culminación de uno de los campeonatos más recordados en la historia del béisbol revolucionario: la IV Serie Selectiva.

Pinar del Río y Las Villas habían terminado abrazados en la cima al concluir el calendario regular, con 35 victorias y 25 derrotas.

Hubo que ir entonces a un play off, de cinco a ganar tres, el cual tuvo decisión en el quinto y último desafío, cuando en la parte alta de la novena entrada con un out y empate a dos carreras, el fallecido Pedro José (Cheíto) Rodríguez Jiménez, al primer lanzamiento, le sacó la pelota del parque Latinoamericano al veloz Rogelio García.

El estacazo del recio toletero cienfueguero sirvió para sellar el triunfo de los villareños 3 a 2, en un choque que fue presenciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Todas las carreras del partido resultaron bambinazos salidos de los bates de Sixto Hernández y Héctor Olivera, en el primero y el segundo innings, respectivamente, para darle ventaja al zurdo Leonel García, quien apenas la disfrutó, porque en el final del segundo Lázaro Cabrera niveló el marcador con un batazo de cuatro esquinas que encontró a Hiram Fuentes en circulación.

A partir de ahí el encuentro se mantuvo nivelado, hasta que en el noveno Pedro José logró su histórica conexión ante un Rogelio que caminó toda la ruta; mientras Eduardo Martín le echaba manos a Leonel, Servando Medina –ganador- y a Roberto “Caña” Ramos, quien se apuntó juego salvado.

Sobre aquella conexión Pedro José, quien había fallado en tres incursiones oficiales a la caja de bateo, me confesó en mayo de 2003: «Salí a dar el jonrón. Le dije al cargabates Roberto Jiménez, Micifú: «Recoge, que esto se acabó».

Luego agregó: «Me preparé para una recta, pero me lanzó una curva que se le quedó sobre lo alto y afuera, le hice swing, y el resto de la historia es bien conocida».

Con el bambinazo de oro que le dio al poderoso conjunto de Las Villas el primero de sus cuatro títulos selectivos, Cheíto Rodríguez culminó su extraordinario desempeño en aquel certamen en el que disparó 28 batazos de vuelta completa en el campeonato regular, para borrar de los libros el récord de Armando Capiró, quien en la XII Serie Nacional (1973) metió 22 pelotas en las gradas.

El 7 de mayo de 1978, el sureño igualó la marca del desaparecido jardinero de los equipos de la capital y dos días más tarde, el 9 de mayo, en el noveno, sin corredores a bordo, en el estadio Capitán San Luis, le conectó a Porfirio Pérez (Pinar del Río) el cuadrangular que le sirvió para establecer una nueva primacía con 23 despedidas a Lola, como diría Bobby Salamanca.

Finalmente, el 14 de mayo contra un lanzamiento de Oscar Romero fijó el récord en 28, al sacarle la pelota del estadio Augusto César Sandino, una conexión que le permitió redondear la cifra de 100 bambinazos en nuestros torneos beisboleros.

El récord permaneció intacto hasta la Selectiva de 1986, cita en la que el santiaguero Orestes Kindelán se apuntó 30 películas de cuatro esquinas y en la actualidad está en poder del granmense Alfredo Despaigne que compiló 36 en la 51 Serie (2011-2012).

Resulta llamativo que los 28 estacazos de Cheíto Rodríguez en la fase regular de aquella selectiva: ¡todos fueron contra lanzadores derechos!

El estelar diestro de Esmeralda, Gaspar Legón, quien jugó en varias temporadas con elencos villareños antes de marcharse hacia su natal Camagüey, fue el más castigado al soportarle tres batazos de cuatro esquinas al cienfueguero.

Dos veces el Señor Jonrón le sacó la esférica del parque a Ángel Leocadio Díaz, Juan Carlos Oliva, Porfirio Pérez, Ariel Martínez, Lázaro Santana y Oscarito Romero.

Y en una oportunidad Cheíto le hizo la gracia a Dagoberto Rodríguez, Jesús Bello, al Meteoro de La Maya, Braudilio Vinent; Eladio Iglesias, Reinaldo Costa, Alfredo Roque, Leonardo Hernández, Manuel (El Brujo) Rivero, Rogelio García, Lázaro Alonso, Gustavo Moré, Jesús Guerra y Manuel Álvarez.

Eso sí, vale aclarar que, en la Serie Extra por la corona entre Las Villas y Pinar del Río, le conectó jonrón a los diestros Juan Carlos Oliva y Rogelio García y al zurdo Félix Pino, pero la referencia de que no le disparó cuadrangulares a monticulistas derechos tiene que ver con la fase regular.