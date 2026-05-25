Verano cultural 2026 “La Juventud es Cuba”

El Ministerio de Cultura de Cuba convoca a todas las Direcciones Provinciales y Municipales de Cultura, Casas de Cultura, instituciones artísticas, promotores, instructores de arte y proyectos comunitarios del país a desarrollar durante el Verano Cultural 2026 una gran jornada nacional bajo el lema: “La Juventud es Cuba”
Esta campaña representa un movimiento de identidad, participación y resistencia cultural dedicado a las nuevas generaciones cubanas, reconociendo el papel esencial de la juventud en la defensa de nuestras raíces, tradiciones y valores culturales.
El Son Cubano, el Casino y los bailes populares continúan siendo símbolos vivos de la nación, presentes en:
* barrios,
* plazas,
* escuelas,
* Casas de Cultura,
* y comunidades de toda Cuba.
Como acción central del verano se desarrollará el:
CAMPEONATO NACIONAL DE PASOS LIBRES RS
Modalidades:
* Dúos
* Cuartetas
* Grupos
En los 168 municipios del país se priorizarán:
* festivales juveniles,
* competencias de Casino y Son,
* talleres culturales,
* peñas comunitarias “Aquí se Baila Casino”,
* actividades recreativas,
* encuentros intergeneracionales,
* y acciones culturales en espacios públicos y redes sociales.
Se orienta a todos los programadores culturales:
* potenciar la participación juvenil y comunitaria,
* fortalecer la recreación sana,
* integrar cultura, educación y comunidad,
* y promover el Son Cubano y el Casino como patrimonio vivo de la identidad nacional.
Porque cuando un joven cubano baila, crea y defiende su cultura… Cuba sigue viva.
LA JUVENTUD ES CUBA, CUBA VIVE EN SU CANCIÓN
EL SON SIGUE CAMINANDO.