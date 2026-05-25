lunes 25 mayo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Verano cultural 2026 “La Juventud es Cuba”

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

El Ministerio de Cultura de Cuba convoca a todas las Direcciones Provinciales y Municipales de Cultura, Casas de Cultura, instituciones artísticas, promotores, instructores de arte y proyectos comunitarios del país a desarrollar durante el Verano Cultural 2026 una gran jornada nacional bajo el lema: “La Juventud es Cuba”

Esta campaña representa un movimiento de identidad, participación y resistencia cultural dedicado a las nuevas generaciones cubanas, reconociendo el papel esencial de la juventud en la defensa de nuestras raíces, tradiciones y valores culturales.

El Son Cubano, el Casino y los bailes populares continúan siendo símbolos vivos de la nación, presentes en:

* barrios,

* plazas,

* escuelas,

* Casas de Cultura,

* y comunidades de toda Cuba.

Como acción central del verano se desarrollará el:

CAMPEONATO NACIONAL DE PASOS LIBRES RS

Modalidades:

* Dúos

* Cuartetas

* Grupos

En los 168 municipios del país se priorizarán:

* festivales juveniles,

* competencias de Casino y Son,

* talleres culturales,

* peñas comunitarias “Aquí se Baila Casino”,

* actividades recreativas,

* encuentros intergeneracionales,

* y acciones culturales en espacios públicos y redes sociales.

Se orienta a todos los programadores culturales:

* potenciar la participación juvenil y comunitaria,

* fortalecer la recreación sana,

* integrar cultura, educación y comunidad,

* y promover el Son Cubano y el Casino como patrimonio vivo de la identidad nacional.

Porque cuando un joven cubano baila, crea y defiende su cultura… Cuba sigue viva.

LA JUVENTUD ES CUBA, CUBA VIVE EN SU CANCIÓN

EL SON SIGUE CAMINANDO.

Destacadas
Reviven encuentros de Raúl Castro con grupo musical Ismaelillo (+Fotos)
Minint informa sobre enfrentamiento con lancha rápida en Cayo Falcones, Villa Clara
Félix Varela, sembrador de la conciencia cubana
65 años en la mirada de un sobreviviente (+Fotos)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios