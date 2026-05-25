Verano cultural 2026 “La Juventud es Cuba”

El Ministerio de Cultura de Cuba convoca a todas las Direcciones Provinciales y Municipales de Cultura, Casas de Cultura, instituciones artísticas, promotores, instructores de arte y proyectos comunitarios del país a desarrollar durante el Verano Cultural 2026 una gran jornada nacional bajo el lema: “La Juventud es Cuba”

Esta campaña representa un movimiento de identidad, participación y resistencia cultural dedicado a las nuevas generaciones cubanas, reconociendo el papel esencial de la juventud en la defensa de nuestras raíces, tradiciones y valores culturales.

El Son Cubano, el Casino y los bailes populares continúan siendo símbolos vivos de la nación, presentes en:

* barrios,

* plazas,

* escuelas,

* Casas de Cultura,

* y comunidades de toda Cuba.

Como acción central del verano se desarrollará el:

CAMPEONATO NACIONAL DE PASOS LIBRES RS

Modalidades:

* Dúos

* Cuartetas

* Grupos

En los 168 municipios del país se priorizarán:

* festivales juveniles,

* competencias de Casino y Son,

* talleres culturales,

* peñas comunitarias “Aquí se Baila Casino”,

* actividades recreativas,

* encuentros intergeneracionales,

* y acciones culturales en espacios públicos y redes sociales.

Se orienta a todos los programadores culturales:

* potenciar la participación juvenil y comunitaria,

* fortalecer la recreación sana,

* integrar cultura, educación y comunidad,

* y promover el Son Cubano y el Casino como patrimonio vivo de la identidad nacional.

Porque cuando un joven cubano baila, crea y defiende su cultura… Cuba sigue viva.

LA JUVENTUD ES CUBA, CUBA VIVE EN SU CANCIÓN

EL SON SIGUE CAMINANDO.